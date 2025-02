Polskie Chernobylite 2 z datą premiery we wczesnym dostępie. Już wkrótce startuje Early Access

Chernobylite 2: Exclusion Zone z datą premiery we wczesnym dostępie

Studio The Farm 51 ogłosiło, że ich najnowsza gra, Chernobylite 2: Exclusion Zone, zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 6 marca. Jak wspomnieli deweloperzy w ostatnim wpisie na platformie Valve, kampania na Kickstarterze osiągnęła już 170% zakładanego celu finansowania. „Wkrótce wszyscy wspierający na Kickstarterze otrzymają dostęp do wersji demonstracyjnej i Beta gry. Dziś rozpoczynamy wysyłanie kluczy Steam Demo do mediów i influencerów, więc wkrótce możecie oczekiwać pierwszych relacji z gry” – dodali deweloperzy.