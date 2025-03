Według twórcy Chernobylite 2 grze zaszkodziły negatywne oceny od rosyjskich graczy

Deweloper odniósł się również do kwestii „niewidocznych” działań marketingowych.

Nie zgodzę się z tym, że marketing był niewidoczny. Marketing był prowadzony na niewielką skalę, nie było niewidocznego marketingu, ale jeśli sprawdzicie sobie to, co można sprawdzić, czyli na przykład to, ile filmów na samym YouTube wylądowało przed premierą wczesnego dostępu, to się w tysiącach liczy. I to były nasze działania, które byliśmy w stanie przeprowadzić tak, jak nam możliwości pozwoliły.