Chcieliście DLC do Hogwarts Legacy? Możecie już o nim zapomnieć

Ostatnie wycieki sugerowały, że twórcy Hogwarts Legacy pracowali nad DLC do swojej gry, ale podobno trafiło ono właśnie do kosza.

Sukces gry sprawił, że gracze zaczęli spekulować nad przyszłością marki. Pojawiło się mnóstwo głosów wzywających do stworzenia DLC, które rozwijałoby świat, a już na pewno dodałoby tryb Quidditcha, którego brak był mocno odczuwalny. Przez jakiś czas krążyły plotki, że Avalanche rzeczywiście pracuje nad dodatkami. Teraz jednak nowe doniesienia sugerują, że plany DLC zostały porzucone na rzecz pełnoprawnej kontynuacji, a to decyzja, która nie wszystkim się podoba.

Uniwersum Harry’ego Pottera to gigantyczny świat, który nigdy wcześniej nie doczekała się tak oryginalnej gry z segmentu AAA jak Hogwart Legacy. Za produkcję odpowiadało Avalanche Software, czyli studio znane głównie z pracy nad Disney Infinity, które miało zupełnie inny charakter. Gra okazała się ogromnym sukcesem, a fani byli zachwyceni tym, co udało się stworzyć. Naturalną koleją rzeczy w dzisiejszym świecie byłoby stworzenie DLC do gry, ale wygląda na to, że ten pomysł można zamieciono pod dywan.

Hogwarts Legacy dało fanom dokładnie to, na co czekali od lat, czyli możliwość przeżycia własnej przygody w murach Hogwartu, eksploracji wielkiego, otwartego świata inspirowanego książkami i zanurzenia się w magii. Gra była jak list miłosny do fanów Harry’ego Pottera, a jej świat aż prosił się o rozwinięcie. Studio mogło z łatwością dodać do gry nowe przygody fabularne, zajęcia, czary, magiczne stworzenia czy właśnie wyczekiwany Quidditch, który jest przecież nieodłącznym elementem życia w Hogwarcie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że potencjał tych dodatków nie zostanie zrealizowany, przynajmniej w pierwszej części gry.