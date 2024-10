Hogwarts Legacy otrzyma nową zawartość. Do 15 godzin dodatkowej zabawy

Fani Harry’ego Pottera będą mieli powód, aby powrócić do murów Hogwartu i ponownie zmierzyć się z Ranrokiem i jego armią goblinów. Chociaż Hogwarts Legacy 2 już powstaje, które jest priorytetową produkcją dla Warner Bros. , to deweloperzy z Avalanche Software od dłuższego czasu mieli pracować również nad dodatkową zawartością dla pierwszej części serii. Gra ma doczekać się Edycji Ostatecznej, która zostanie znacząco rozszerzona, zapewniając aż kilkanaście godzin dodatkowej zabawy.

W tej chwili nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się zapowiedzi Edycji Ostatecznej. Informatorzy ujawnili, że ma to nastąpić w 2025 roku, aby Warner Bros. mogło zwiększyć przychody z gier, które spadły w związku ze słabymi wynikami Suicide Squad: Kill the Justice League. Spekuluje się, że zawartość z nowej edycji zostanie wydana również w formie DLC, które będzie kosztować od 20 do 30 dolarów.