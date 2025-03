Hogwarts Legacy Edycja Ostateczna anulowane. Warner Bros. rezygnuje z planów

Według pierwotnych planów Edycja Ostateczna Hogwarts Legacy miała zaoferować od 10 do 15 godzin nowej zawartości. Wśród zaplanowanych nowości znajdowały się między innymi nowe zadanie fabularne, misje poboczne, aktywności oraz elementy ubioru dla postaci. Miało również pojawić się DLC. Najprawdopodobniej fani nie dostaną już jednak żadnych dodatkowych treści do tej produkcji.

Dziedzictwo Hogwartu to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w otoczeniu po raz pierwszy przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz. – czytamy w opisie gry.