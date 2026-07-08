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Chcesz zrezygnować z PS Plus? Sony może zaproponować tańsze przedłużenie abonamentu

Mikołaj Berlik
2026/07/08 08:30
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Użytkownicy zgłaszają rabaty sięgające nawet 50%, choć oferta nie trafia do wszystkich.

Część użytkowników PlayStation Plus zauważyła, że podczas próby anulowania subskrypcji Sony proponuje im atrakcyjne rabaty na jej przedłużenie. Wydaje się to być nową strategią na zatrzymywanie abonentów, jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tej oferty.

PlayStation Plus
PlayStation Plus

PlayStation Plus – Sony oferuje rabaty przy anulowaniu subskrypcji

W ostatnich dniach wokół marki PlayStation zrobiło się głośno za sprawą decyzji dotyczącej zakończenia produkcji fizycznych wydań gier od 2028 roku. Informacja spotkała się z krytyką części społeczności, a niektórzy gracze zapowiedzieli rezygnację z abonamentu PlayStation Plus.

Jak zauważyli użytkownicy, podczas procesu anulowania subskrypcji Sony zaczęło wyświetlać specjalne oferty zachęcające do pozostania w usłudze. Część osób otrzymała możliwość wykupienia trzymiesięcznego przedłużenia z rabatem wynoszącym 50%, podczas gdy inni mogli odnowić roczny abonament PlayStation Plus Essential z 25-procentową zniżką.

GramTV przedstawia:

Oferty nie są jednak identyczne dla wszystkich użytkowników. Nie wiadomo, od czego zależy wysokość proponowanego rabatu – wpływ może mieć region, rodzaj subskrypcji, czas pozostały do jej wygaśnięcia lub inne czynniki. Wspólnym elementem jest natomiast konieczność opłacenia przedłużenia z góry, aby skorzystać z promocyjnej ceny.

Na razie nie ma potwierdzenia, że akcja jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnącą liczbę rezygnacji z PlayStation Plus. Podobne praktyki stosuje wiele firm oferujących usługi abonamentowe, które próbują zatrzymać klientów poprzez indywidualne promocje wyświetlane podczas anulowania subskrypcji.

Na ten moment Sony nie skomentowało pojawiających się doniesień. Nie wiadomo również, czy promocje zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom PlayStation Plus, czy pozostaną ograniczone do wybranych kont.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-discount-cancel-ps-plus/

Tagi:

News
Sony
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:10

Ja jakąś tam miałem oferowaną ale nawet nie czytałem szczegółów. Dodam że to był chyba najdłuższy, nieprzerwany abonament w moim życiu. Płaciłem rocznie, co roku od 2013 roku.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112