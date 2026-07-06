Persona 6 z nowymi szczegółami. Oficjalny opis zapowiada mroczną historię

Choć pierwszy zwiastun Persona 6 nie zdradził zbyt wielu szczegółów, nowy opis opublikowany w PlayStation Store pozwala lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierza najnowsza produkcja Atlusa. Gra ponownie przeniesie akcję do współczesnej Japonii, jednak tym razem głównym motywem będą miejskie legendy oraz tajemnicze incydenty o charakterze okultystycznym.

Z opisu wynika, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi wydarzeniami, których nie są w stanie powstrzymać zwykli ludzie. To właśnie protagonista i jego sojusznicy, dzięki przebudzeniu swoich Person, staną do walki z zagrożeniem skrywającym się za serią dziwnych zjawisk. Taki motyw może nadać grze wyraźnie bardziej mroczny klimat niż w poprzednich odsłonach cyklu.

Twórcy potwierdzili również powrót dobrze znanych elementów rozgrywki. Gracze ponownie będą prowadzić szkolne życie, rozwijać relacje z innymi postaciami, zawierać przyjaźnie i budować romanse. Jak podkreśla opis, każda nawiązana więź stanie się bronią w walce z ciemnością, co sugeruje dalszy rozwój znanego systemu Social Linków.