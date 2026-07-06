Persona 6 z nowymi szczegółami. Oficjalny opis zapowiada mroczną historię

Choć pierwszy zwiastun Persona 6 nie zdradził zbyt wielu szczegółów, nowy opis opublikowany w PlayStation Store pozwala lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierza najnowsza produkcja Atlusa. Gra ponownie przeniesie akcję do współczesnej Japonii, jednak tym razem głównym motywem będą miejskie legendy oraz tajemnicze incydenty o charakterze okultystycznym.
Z opisu wynika, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi wydarzeniami, których nie są w stanie powstrzymać zwykli ludzie. To właśnie protagonista i jego sojusznicy, dzięki przebudzeniu swoich Person, staną do walki z zagrożeniem skrywającym się za serią dziwnych zjawisk. Taki motyw może nadać grze wyraźnie bardziej mroczny klimat niż w poprzednich odsłonach cyklu.
Twórcy potwierdzili również powrót dobrze znanych elementów rozgrywki. Gracze ponownie będą prowadzić szkolne życie, rozwijać relacje z innymi postaciami, zawierać przyjaźnie i budować romanse. Jak podkreśla opis, każda nawiązana więź stanie się bronią w walce z ciemnością, co sugeruje dalszy rozwój znanego systemu Social Linków.
GramTV przedstawia:
W Personie 6 wszystkie elementy, za które pokochaliśmy tę serię, zostały wplecione w nową, porywającą historię. Powraca charakterystyczne połączenie poruszających scen z codziennego życia i trzymającej w napięciu przygody z elementami nadprzyrodzonymi, tym razem w ramach zupełnie nowej historii i z nowymi bohaterami. Odnajdziesz się tu niezależnie od tego, czy śledzisz Personę od początku, czy też jest to twoje pierwsze spotkanie z serią.
Na razie Atlus nie ujawnił daty premiery Persona 6, dlatego na kolejne szczegóły gracze będą musieli jeszcze poczekać.
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