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Persona 6 z nowymi szczegółami. Oficjalny opis zapowiada mroczną historię

Mikołaj Berlik
2026/07/06 14:10
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Strona gry w PlayStation Store ujawniła pierwsze informacje dotyczące fabuły i codziennego życia bohaterów.

Oficjalna karta Persona 6 w PlayStation Store przyniosła nowe informacje o fabule gry. Opis zdradza motyw przewodni oraz potwierdza kilka elementów rozgrywki.

Persona 6
Persona 6

Persona 6 – nowe informacje o grze

Choć pierwszy zwiastun Persona 6 nie zdradził zbyt wielu szczegółów, nowy opis opublikowany w PlayStation Store pozwala lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierza najnowsza produkcja Atlusa. Gra ponownie przeniesie akcję do współczesnej Japonii, jednak tym razem głównym motywem będą miejskie legendy oraz tajemnicze incydenty o charakterze okultystycznym.

Z opisu wynika, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi wydarzeniami, których nie są w stanie powstrzymać zwykli ludzie. To właśnie protagonista i jego sojusznicy, dzięki przebudzeniu swoich Person, staną do walki z zagrożeniem skrywającym się za serią dziwnych zjawisk. Taki motyw może nadać grze wyraźnie bardziej mroczny klimat niż w poprzednich odsłonach cyklu.

Twórcy potwierdzili również powrót dobrze znanych elementów rozgrywki. Gracze ponownie będą prowadzić szkolne życie, rozwijać relacje z innymi postaciami, zawierać przyjaźnie i budować romanse. Jak podkreśla opis, każda nawiązana więź stanie się bronią w walce z ciemnością, co sugeruje dalszy rozwój znanego systemu Social Linków.

GramTV przedstawia:

W Personie 6 wszystkie elementy, za które pokochaliśmy tę serię, zostały wplecione w nową, porywającą historię. Powraca charakterystyczne połączenie poruszających scen z codziennego życia i trzymającej w napięciu przygody z elementami nadprzyrodzonymi, tym razem w ramach zupełnie nowej historii i z nowymi bohaterami. Odnajdziesz się tu niezależnie od tego, czy śledzisz Personę od początku, czy też jest to twoje pierwsze spotkanie z serią.

Na razie Atlus nie ujawnił daty premiery Persona 6, dlatego na kolejne szczegóły gracze będą musieli jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamerant.com/persona-6-p6-story-occult-playstation-store/

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Persona 6
opis
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112