Chaos na planie Avengers: Doomsday? Marvel rozpoczyna zdjęcia bez gotowego scenariusza i obsady

Marvel Studios oficjalnie rozpoczęło produkcję superprodukcji Avengers: Doomsday, choć – jak donoszą branżowe źródła – scenariusz i obsada wciąż nie są ostatecznie ustalone. Wygląda na to, że Marvel rusza z produkcją filmu za 300 milionów dolarów nie wiedząc dokładnie w jakim kierunku podąża, a wszelkie szczegóły będą ustalane w trakcie realizacji. Czy to przejaw kontroli czy brawury?

Avengers: Doomsday rusza z realizacją, ale z problemami

Dziennikarz Jeff Sneider ujawnił w podcaście The Hot Mic, że scenariusz co prawda istnieje, ale jest „przepisywany w locie”, ponieważ według informatora „nie jest wystarczająco dobry”. Współprowadzący John Rocha dodał, że problemem jest też brak ostatecznej obsady – Marvel nadal stara się pozyskać kluczowe gwiazdy, a fabuła filmu zmienia się w zależności od tego, kto zgodzi się zagrać. Brzmi to niepokojąco.