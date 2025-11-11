Cenzura w Diablo 4. Blizzard miał dostosować grę do lokalnych przepisów

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w 11 sezonie Diablo 4 pojawi się ułatwiająca rozgrywkę funkcja odkrywania pełnej mapy. Gra, słynąca z tematyki okultyzmu i prezentująca sceny pełne makabrycznych potworów, została też niedawno zatwierdzona do dystrybucji w Chinach. Okazuje się jednak, że chińska wersja Diablo 4 przeszła rzekomo przez proces gruntownej cenzury.

Diablo 4 ocenzurowane w Chinach

W 2023 roku Blizzard został zmuszony do opuszczenia Chin, a popularne tytuły, w tym World of Warcraft, Overwatch i Diablo, stały się tam niegrywalne. Powrót gier dewelopera na chiński rynek stał się możliwy dzięki porozumieniu dystrybucyjnemu zawartemu między NetEase a Microsoftem. W lipcu ubiegłego roku National Press and Publication Administration w Chinach wydało zgodę na wydanie kilku gier, wśród których znalazło się omawiane RPG akcji od Blizzard.