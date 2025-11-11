Zaloguj się lub Zarejestruj

Cenzura w Diablo 4. Blizzard miał dostosować grę do lokalnych przepisów

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 14:00
0
0

RPG akcji został pozbawiony istotnych elementów graficznych.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w 11 sezonie Diablo 4 pojawi się ułatwiająca rozgrywkę funkcja odkrywania pełnej mapy. Gra, słynąca z tematyki okultyzmu i prezentująca sceny pełne makabrycznych potworów, została też niedawno zatwierdzona do dystrybucji w Chinach. Okazuje się jednak, że chińska wersja Diablo 4 przeszła rzekomo przez proces gruntownej cenzury.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 ocenzurowane w Chinach

W 2023 roku Blizzard został zmuszony do opuszczenia Chin, a popularne tytuły, w tym World of Warcraft, Overwatch i Diablo, stały się tam niegrywalne. Powrót gier dewelopera na chiński rynek stał się możliwy dzięki porozumieniu dystrybucyjnemu zawartemu między NetEase a Microsoftem. W lipcu ubiegłego roku National Press and Publication Administration w Chinach wydało zgodę na wydanie kilku gier, wśród których znalazło się omawiane RPG akcji od Blizzard.

GramTV przedstawia:

Jak donosi Insider Gaming, cenzura w chińskiej wersji Diablo 4 ma obejmować usunięcie wszelkich śladów krwi z rozgrywki – zamiast tego, pojawia się coś przypominającego pył. Ponadto, niektóre elementy związane z bossami zostały zastąpione znacznie łagodniejszymi wizualnie odpowiednikami. Na przykład, postać bossa Wandering Death, która w oryginalnej wersji była stworzona z nagromadzonych kości i dusz, została całkowicie zmieniona. W wersji chińskiej ten potężny przeciwnik składa się teraz wyłącznie ze skał.

Oficjalne powody wprowadzonych zmian nie zostały podane do wiadomości publicznej. Przypuszcza się jednak, że modyfikacje te są związane z chińskimi przepisami, które zakazują promowania przesądów i treści o charakterze nadprzyrodzonym.

Źródło:https://insider-gaming.com/diablo-4-china-version-censor-weird-way/

Tagi:

News
Blizzard
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Diablo IV
Diablo 4
tłumaczenie
RPG akcji
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112