Niemal 30 lat temu zadebiutowała kultowa seria Blizzarda. Ukształtowała ona całą branżę gier

Dokładnie w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę, a fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek od Blizzarda.

Chociaż oficjalna data premiery pierwszej części Diablo nie jest znana, to przyjęło się, że gra Blizzarda zadebiutowała na rynku 31 grudnia 1996 roku. Oznacza to, że już za chwilę będziemy świętować 29 rocznicę premiery kultowego hack’n’slasha. Gra szybko stała się jednym z filarów Blizzarda, choć początkowo miała być to jedynie prostsza, bardziej przystępna wersja cRPG-a. Dziś, prawie trzydzieści lat po premierze pierwszej odsłony, wpływ tej marki na branżę jest niezwykle istotny i to dzięki tej produkcji powstał zupełnie nowy gatunek gier. Diablo – wkrótce minie 29 lat od premiery kultowej gry Blizzarda Początki Diablo były skromne. Pomysł narodził się w głowie Davida Brevika, który marzył o grze pozwalającej błyskawicznie wejść do akcji bez żmudnego przygotowania postaci. Inspiracją okazały się gry sportowe, w których wybór roli i rozpoczęcie zabawy odbywały się niemal natychmiastowo. Po spotkaniu z Allenem Adhamem wizja zaczęła nabierać kształtów, a w połączeniu z decyzją o wykorzystaniu walki w czasie rzeczywistym i trybu wieloosobowego projekt zmienił się z eksperymentu w pełnoprawną produkcję Blizzarda.

Premiera Diablo okazała się sukcesem znacznie przekraczającym oczekiwania studia. Gra szybko wspięła się na szczyty list sprzedaży, a fani chcieli więcej podobnych gier. To otworzyło drogę do stworzenia kontynuacji, która stała się jednym z najważniejszych tytułów swojej epoki. Diablo 2 zadebiutowało po ponad trzech latach prac i błyskawicznie udowodniło, że fenomen pierwszej odsłony nie był przypadkiem. Rozszerzenie systemu rozwoju postaci czy dopracowany multiplayer sprawiły, że druga część zdobyła ogromne uznanie graczy i krytyków.

GramTV przedstawia:

Diablo pomogło zbudować fundamenty Blizzarda obok Warcrafta i StarCrafta, a kolejne odsłony tylko umacniały jej znaczenie. Trzecia część serii była długo wyczekiwana, lecz od momentu pierwszej prezentacji mocno krytykowana przez graczy. Jednak gdy w końcu trafiła na rynek, natychmiast okazała się globalnym hitem. Ogromna sprzedaż w pierwszej dobie po premierze oraz debiut na konsolach pokazały, że marka dobrze odnajduje się również poza PC. W 2023 roku pałeczkę przejęło Diablo 4, udowadniając, że to wciąż jedna z najmocniejszych marek w katalogu Blizzarda. Znaczenie Diablo wykracza daleko poza same wyniki sprzedaży. Seria stworzyła fundamenty pod rozwój Battle.netu, który dziś jest jednym z najtrwalszych ekosystemów do gier online. PvP z Diablo 2 stało się jednym z kamieni milowych w dojrzewaniu internetowej rywalizacji, przyczyniając się do powstania środowiska, które później rozwinęły takie tytuły jak DOTA 2 czy League of Legends. Dziedzictwo Diablo widać także w współczesnych produkcjach stawiających na eksplorację, roguelike'ową strukturę i losowy loot. Path of Exile czy Last Epoch reinterpretują pomysły z serii, budując na nich własną tożsamość, a wiele gier online korzysta z lekcji wyniesionych z Diablo 3, które mocno promowało formułę ciągłego połączenia z siecią.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.