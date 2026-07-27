Serwis Chiphell rozebrał AORUS GeForce RTX 5080 Infinity Wood

Serwis Chiphell rozebrał na części kartę Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Infinity Wood, ujawniając jeden z najbardziej nietypowych układów płytki PCB w niestandardowych odmianach RTX 5080.

RTX 5080 Infinity nie kopiuje jednak układu NVIDII. Płytka PCB jest zbudowana wokół znacznie większego otworu co sprawia, że odsłonięty laminat wydaje się bardziej podatny na wyginanie po wyjęciu go z metalowej konstrukcji.

Układ ten umożliwia przepływ powietrza przez obie strony karty i jest to w gruncie rzeczy konstrukcja częściej kojarzona z kartami NVIDIA Founders Edition.

Sekcje te nadal zawierają ścieżki, łączące komponenty po przeciwległych stronach płytki.

Gigabyte usunął dużą część laminatu za głównym wentylatorem, pozostawiając kilka wąskich pasków PCB w poprzek otworu.

W przeciwieństwie do trzypłytkowego PCB, zastosowanego w karcie RTX 5090 Founders Edition, RTX 5080 Infinity opiera się na jednej płytce.

Gigabyte przeorganizował również system sekcji zasilania. Szyna MSVDD rozciąga się po prawej stronie rdzenia GPU, podczas gdy w karcie RTX 5080 Founders Edition jej główne połączenia znajdują się po lewej stronie.

Karta wykorzystuje również 16-pinowe złącze w stylu stacji roboczych z wbudowaną przedłużką, prowadzącą sześć przewodów.

Gruby metalowy blok zabezpiecza 16-pinowe gniazdo, ale rozbiórka karty nie wykazuje obecności termopada, pasty ani kleju termoprzewodzącego między złączem a blokiem.

Wydaje się zatem, że zapewnia on raczej wzmocnienie mechaniczne niż bezpośrednie chłodzenie złącza.

Demontaż pokazuje, jak bardzo Gigabyte zmienił płytkę PCB, aby dostosować ją do chłodzenia typu pass-through oraz połączenia zasilania skierowanego ku tyłowi.

Czy taka inżynieria miała sens wobec sprawdzonego rozwiązania? Dajcie znać w komentarzach.