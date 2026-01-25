CD Projekt warty więcej niż dziesięć Ubisoftów. Jeszcze parę lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej

To pokazuje nie tylko upadek Ubisoftu, ale także odbudowę polskiego studia po nieudanej premierze Cyberpunka 2077 sprzed ponad pięciu lat.

Na europejskim rynku gier doszło do symbolicznego, ale bardzo wymownego przetasowania. Wartość giełdowa CD Projektu urosła do poziomu, przy którym polska spółka jest dziś wyceniana niemal dziesięciokrotnie wyżej niż francuski Ubisoft. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wydawała się trudna do wyobrażenia.

CD Projekt wart więcej niż 10 Ubisoftów

Wszystko przez ostatnie decyzje Ubisoftu, w tym szeroko zakrojone cięcia, skasowanie aż sześciu gier i zaprezentowanie nowej strategii rozwoju, na które rynek zareagował błyskawicznie i bezlitośnie. Następnego dnia akcje francuskiej firmy straciły ponad jedną trzecią wartości, co przełożyło się na spadek kapitalizacji do poziomu poniżej 600 milionów euro. Dla porównania, jeszcze na początku 2018 roku Ubisoft był wyceniany na ponad 12 miliardów dolarów i należał do ścisłej czołówki światowych wydawców.