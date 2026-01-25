CD Projekt warty więcej niż dziesięć Ubisoftów. Jeszcze parę lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej

To pokazuje nie tylko upadek Ubisoftu, ale także odbudowę polskiego studia po nieudanej premierze Cyberpunka 2077 sprzed ponad pięciu lat.
Na europejskim rynku gier doszło do symbolicznego, ale bardzo wymownego przetasowania. Wartość giełdowa CD Projektu urosła do poziomu, przy którym polska spółka jest dziś wyceniana niemal dziesięciokrotnie wyżej niż francuski Ubisoft. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wydawała się trudna do wyobrażenia.
Skala załamania jest tym bardziej uderzająca, że od historycznego szczytu kurs spółki obniżył się już o około 96%. Co więcej, obecna wycena całej grupy jest niższa niż kwota, jaką Tencent zainwestował niedawno w Vantage Studios, czyli podmiot skupiający kluczowe marki Ubisoftu. Ta dysproporcja dodatkowo podkreśla, jak poważnie inwestorzy oceniają obecną kondycję francuskiego wydawcy.
W tym samym czasie CD Projekt utrzymuje stabilną pozycję na warszawskiej giełdzie. Kapitalizacja polskiej spółki oscyluje obecnie w okolicach 7,4 miliarda dolarów, co oznacza, że twórcy Wiedźmina i Cyberpunka 2077 są dziś warci ponad dziesięć razy więcej niż firma odpowiedzialna za serie Assassin’s Creed czy Far Cry. To szczególnie zaskakujące, jeśli przypomnieć sobie rok 2022, gdy Ubisoft był wyceniany wyraźnie wyżej od CD Projektu.
Nowa strategia Ubisoftu, oparta na trzech filarach i przedstawiana przez zarząd jako plan odbudowy kreatywnego przywództwa, została przez inwestorów odebrana bez żadnego entuzjazmu. Zamiast zapowiedzi powrotu do wzrostu rynek zobaczył w niej potwierdzenie głębokich problemów strukturalnych i efekt nietrafionych decyzji z poprzednich lat.
