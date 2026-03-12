Wiedźmin 3 zyskał rozbudowane Kaer Morhen z elementami znanymi z pierwszej części. Nie zabrakło nawet smaczków dla fanów

Modyfikacja przywraca lokacje znane z pierwszej części serii od CD Projekt Red w Wiedźminie 3.
Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż rozwijany jest za sprawą nowych modyfikacji tworzonych przez fanów. Niedawno zadebiutował nowy projekt, który znacząco rozbudowuje Kaer Morhen oraz przywraca elementy znane z pierwszej części serii. Tym samym gracze mogą zapoznać się ze słynnymi lokacjami z pierwszych przygód Geralta od CD Projekt Red w zupełnie nowej oprawie.
Za projekt odpowiada modder OlivierR45455566465. Jego projekt wprowadza liczne zmiany w twierdzy wiedźminów oraz w jej najbliższym otoczeniu. Celem projektu było odtworzenie fragmentów lokacji, które pojawiały się w Wiedźminie z 2007 roku, ale nie zostały przeniesione do trzeciej odsłony przez twórców z CD Projekt Red.
Jedną z najważniejszych zmian jest pełne przywrócenie drugiego piętra Kaer Morhen oraz rozbudowanie podziemi twierdzy. Modyfikacja sprawia także, że każdy z wiedźminów posiada własny pokój, co dodaje lokacji większej wiarygodności i lepiej oddaje klimat dawnej siedziby Szkoły Wilka.
Podziemia zostały wzbogacone o nowe sekrety. Wśród nich znajduje się ukryte pomieszczenie inspirowane wydarzeniami z animacji Wiedźmin: Zmora Wilka. Autor moda przygotował także dodatkowe elementy eksploracyjne, które mają zachęcić graczy do ponownego odwiedzenia twierdzy.
To jednak nie koniec zmian. Na mapie pojawia się również odtworzona kopalnia kikimor, którą Geralt odwiedzał razem z Eskelem w The Witcher: The Price of Neutrality do pierwszego Wiedźmina. Mod przywraca też pozostałości obozu czarodziejki Sabrina Glevissig, który według założeń autora znajduje się w ruinach od około czterech dekad. Nie zabrakło również nawiązań do polskiego serialu Wiedźmin z Michałem Żebrowskim.
