Wiedźmin 3 zyskał rozbudowane Kaer Morhen z elementami znanymi z pierwszej części. Nie zabrakło nawet smaczków dla fanów

Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż rozwijany jest za sprawą nowych modyfikacji tworzonych przez fanów. Niedawno zadebiutował nowy projekt, który znacząco rozbudowuje Kaer Morhen oraz przywraca elementy znane z pierwszej części serii. Tym samym gracze mogą zapoznać się ze słynnymi lokacjami z pierwszych przygód Geralta od CD Projekt Red w zupełnie nowej oprawie.

Za projekt odpowiada modder OlivierR45455566465. Jego projekt wprowadza liczne zmiany w twierdzy wiedźminów oraz w jej najbliższym otoczeniu. Celem projektu było odtworzenie fragmentów lokacji, które pojawiały się w Wiedźminie z 2007 roku, ale nie zostały przeniesione do trzeciej odsłony przez twórców z CD Projekt Red.