6 lat po premierze Cyberpunka 2077 nadchodzi jego najbardziej nietypowa alternatywa. Tutaj neonowe miasto ma być domem, a nie polem bitwy

Oto cyberpunk w wersji soft. Zamiast wcielać się w najemnika wykonującego kolejne niebezpieczne zlecenia, gracze rozpoczną życie jako właściciel niewielkiego baru z ramenem.

Cyberpunk 2077 od sześciu lat zachwyca klimatem Night City i dla wielu graczy pozostaje jedną z najbardziej immersyjnych produkcji science fiction ostatnich lat. Nie wszyscy jednak marzyli o nieustannej walce z gangami i korporacjami. Jeśli należysz do osób, które chciały po prostu żyć w takim świecie, warto zwrócić uwagę na Nivalis Nights. Nowa gra studia ION Lands właśnie otrzymała datę premiery i może okazać się jedną z ciekawszych alternatyw dla hitu CD Projekt RED. Cyberpunk bez ciągłych strzelanin. Tak zapowiada się Nivalis Nights Twórcy Cloudpunk zapowiedzieli, że Nivalis Nights zadebiutuje 29 września. Produkcja zachowuje charakterystyczną cyberpunkową estetykę pełną neonów, drapaczy chmur i futurystycznej architektury, ale stawia na zupełnie inny rodzaj rozgrywki.

Zamiast wcielać się w najemnika wykonującego kolejne niebezpieczne zlecenia, gracze rozpoczną życie jako właściciel niewielkiego baru z ramenem. Z czasem będzie można rozwijać własny biznes, prowadzić restauracje i kluby, poznawać mieszkańców oraz budować z nimi relacje. Nie zabraknie także aktywności typowych dla gier typu life sim. Twórcy pozwolą urządzać mieszkanie, uprawiać składniki potrzebne do gotowania, łowić ryby, pływać łodzią po kanałach czy spędzać czas na rozmaitych minigrach. Wszystko to w mieście, które żyje własnym rytmem dzięki zmiennym porom dnia, pogodzie i licznym mieszkańcom.

GramTV przedstawia:

Oczywiście świat Nivalis nie będzie całkowicie pozbawiony zagrożeń. W tle pojawiają się motywy korporacyjnych represji oraz tajemniczego seryjnego mordercy, a nocą będzie można nawet sabotować działalność konkurencji. Tym razem nie są to jednak główne atrakcje gry, lecz element większej całości. To właśnie dlatego Nivalis Nights może zainteresować fanów Cyberpunka 2077. Zamiast kolejnej opowieści o walce o przetrwanie twórcy proponują znacznie bardziej softowe spojrzenie na cyberpunk – takie, w którym futurystyczne miasto nie jest wyłącznie polem bitwy, lecz miejscem, w którym po prostu można żyć. Jeśli taki klimat od dawna chodził Wam po głowie, warto mieć tę wrześniową premierę na radarze. Odsyłamy do kartu gry na Steam.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









