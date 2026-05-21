Remake Wiedźmina 1 ujawnił ogromny problem CD Projekt RED. „Nie zachowaliśmy wiedzy technicznej”

Twórcy przyznają, że prace nad odświeżeniem pierwszego Wiedźmina okazały się znacznie trudniejsze przez brak dokumentacji z czasów produkcji oryginału.

CD Projekt RED otwarcie mówi o problemach związanych z tworzeniem remakiem Wiedźmina 1. Podczas konferencji Digital Dragons główny technical writer studia, Jarosław Ruciński, zdradził, że zespół praktycznie nie posiadał zachowanej wiedzy technicznej dotyczącej produkcji pierwszego Wiedźmina z 2007 roku. Wiedźmin Remake – brak dokumentacji utrudnił prace Według Rucińskiego studio dopiero podczas rozpoczęcia prac nad remakiem zdało sobie sprawę, jak istotne jest odpowiednie dokumentowanie procesu produkcji gier. Deweloper przyznał, że po 18 latach wiele informacji zwyczajnie zniknęło, a pamięć osób pracujących przy oryginale nie wystarczała do odtworzenia wszystkich rozwiązań technicznych.

Pomocą okazało się wsparcie studia Fool's Theory, które współtworzy remake i zatrudnia część weteranów pamiętających produkcję pierwszego Wiedźmina. Nawet mimo tego pojawiły się jednak liczne luki, które zmusiły zespoły do „profesjonalnego zgadywania” wielu elementów projektu.

Ruciński stwierdził, że brak dokumentacji przypomina próbę układania puzzli, w których połowy elementów nigdy nie było w pudełku. Jego zdaniem nawet chaotycznie przygotowane materiały byłyby znacznie lepsze niż całkowity brak zapisanej wiedzy. Doświadczenia zdobyte przy remake’u mają pomóc studiu w przyszłości, szczególnie przy dużych projektach pokroju Wiedźmina 4. CD Projekt RED chce obecnie znacznie mocniej skupiać się na archiwizacji procesów produkcyjnych i zachowywaniu technicznego know-how na kolejne lata. Odświeżenie pierwszego Wiedźmina powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma zaoferować nowoczesną wersję pierwszej przygody Geralta z Rivii. Data premiery projektu nadal pozostaje jednak nieznana.