Dungeons & Dragons oficjalnie dodaje Jimothy'ego. Popularny szop został grywalną postacią

Kultowy szop Jimothy stanie się grywalną postacią w Dungeons & Dragons.

Świat Dungeons & Dragons od lat pełen jest fantastycznych stworzeń inspirowanych mitologią i folklorem. Obok takich kultowych istot jak demogorgony czy łupieżcy umysłów, które zyskały ogromną popularność również dzięki serialowi Stranger Things, w uniwersum nie brakuje także znacznie bardziej uroczych stworzeń, takich jak hollyphanty czy tressymy. Teraz do tego grona dołącza zupełnie nowy bohater. Jimothy, szop pracz, który w ostatnim czasie stał się internetową sensacją, oficjalnie trafił do świata Dungeons & Dragons jako grywalna postać. Kultowy szop stanie się grywalną postacią w Dungeons & Dragons Jimothy błyskawicznie zdobył popularność w mediach społecznościowych, dołączając do grona zwierzęcych gwiazd internetu, takich jak mały makak Punchy lub hipopotam karłowaty Moo Deng. Popularność sympatycznego szopa sprawiła, że w bardzo krótkim czasie stał się internetowym fenomenem, a teraz został również oficjalnie włączony do uniwersum Dungeons & Dragons. Jak poinformowało Wizards of the Coast za pośrednictwem serwisu X, fani otrzymali pełny arkusz statystyk Jimothy'ego, który jest już dostępny w D&D Beyond, cyfrowym narzędziu przeznaczonym dla piątej edycji Dungeons & Dragons.

Jimothy został sklasyfikowany jako Tiny Beast i otrzymał zestaw własnych statystyk oraz charakterystycznych zdolności. Jedną z nich jest Agile, dzięki której nie prowokuje ataku okazyjnego, gdy opuszcza zasięg przeciwnika. Kolejna cecha, Compact Frame, pozwala mu przeciskać się przez szczeliny o szerokości zaledwie 4 cali bez zużywania dodatkowego ruchu. Twórcy przygotowali także zestaw unikalnych akcji, które doskonale oddają charakter internetowego pupila. Jimothy może korzystać z umiejętności Nibble (Podgryzanie), Hurl Garbage „Rzut śmieciami) oraz Captivate (Urzekanie). Szczególnie humorystycznie prezentuje się druga z nich. Trafiony przeciwnik staje się śmierdzący aż do początku następnej tury Jimothy'ego. Z kolei umiejętność Captivate świetnie nawiązuje do popularności szopa, który zarówno w internecie, jak i podczas spotkań na żywo, potrafił oczarować praktycznie każdego, kto go zobaczył.

GramTV przedstawia:

Tak szybkie przeniesienie Jimothy'ego do oficjalnego świata Dungeons & Dragons pokazuje, jak dużą sympatią cieszy się to zwierzę. Fani pokochali go za determinację i charakter, a Wizards of the Coast postanowiło utrwalić jego miejsce w uniwersum, przedstawiając go jako jednego z oficjalnych “kryptydów” świata D&D. Choć trudno przewidzieć, jak długo Jimothy pozostanie internetowym fenomenem, obecność w jednej z największych marek gier fabularnych sprawia, że jego popularność może potrwać jeszcze bardzo długo. Autorzy zwracają również uwagę na samo imię szopa. Jimothy doskonale wpisuje się w charakterystyczne nazewnictwo znane z uniwersum Dungeons & Dragons i przywodzi na myśl choćby postać Jarnathana z filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Niewykluczone również, że w przyszłości Jimothy pojawi się także w innych grach, które zechcą wykorzystać fenomen sympatycznego szopa.