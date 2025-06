CD Projekt Red zadowolone ze zmiany silnika przy Wiedźminie 4. „Było warto”

Na pytanie, czy to właśnie funkcje silnika Unreal przeważyły szalę, Girbig wyjaśnił:

Kiedy patrzymy na silnik, to traktujemy go jak skrzynkę z narzędziami. Zastanawiamy się, co ten silnik nam daje, co już mamy. I nie jest tak, że coś straciliśmy przez tę zmianę. Przenosimy nasze doświadczenia z RED Engine, całą wiedzę o otwartym świecie klasy AAA, streamingu – i teraz łączymy to z ekspertami, którzy od lat budują silniki i mają doświadczenie w prowadzeniu wielkich projektów. Wystarczy spojrzeć na Fortnite. To ta kombinacja daje nam prawdziwą siłę – zaznaczył.