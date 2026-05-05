Największa tajemnica Diablo 4 rozwiązana. Krowi poziom naprawdę istnieje i w końcu został odnaleziony

Fani Diablo długo musieli na to czekać, ale w końcu Blizzard zdecydował się wprowadzić go do swojej gry.
Od samego początku fani Diablo próbują odnaleźć sekretny krowi poziom w grze Blizzarda. Okazywało się to niemożliwe z jednego prostego powodu, w podstawowej wersji gry oraz dodatku Vessel of Hatred takiego poziomu nie było. Przełom nastąpił wraz z premierą kolejnego dodatku, czyli Lord of Hatred, który co prawda zebrał sporo negatywnych opinii od graczy, ale teraz sytuacja może się zmienić za sprawą odkrycia krowiego poziomu.
Diablo 4 – gracze odnaleźli krowi poziom
Gracze obecnie eksplorują nowe obszary Skovos w poszukiwaniu unikalnych przedmiotów, w tym tajemniczej księgi ukrytej w nieoznaczonym pomieszczeniu. Rozwiązywanie zagadek nie należy do prostych. Kolejne kroki wymagają wykonywania czynności, których gra w żaden sposób nie tłumaczy. W jednym z etapów trzeba śledzić kruka, który znika i pojawia się na przemian, by ostatecznie upuścić czaszkę. Następnie należy ją podpalić przy specjalnym palenisku. Brak jakichkolwiek wskazówek sprawia, że gracze działają metodą prób i błędów.
Najbardziej intrygujący etap prowadzi jednak na specjalną wyspę. Po dotarciu na miejsce uruchamia się scenka przerywnikowa, a gracze trafiają do obszaru pełnego humanoidalnych posągów krów, dziwnych komunikatów oraz pojedynczego lochu w piwnicy. To właśnie tam pojawia się najwięcej wskazówek sugerujących, że to jeszcze nie koniec zagadki.
Na wyspie można natrafić między innymi na interaktywny kubeł mleka, specjalne powiadomienie z portalami, a także złowić mityczną rybę nawiązującą do Diablo 3. Największym tropem pozostaje jednak element kosmetyczny w postaci hełmu Cow King’s Crown, który widnieje w garderobie, ale wciąż pozostawał zablokowany.
I wreszcie nastąpił przełom. Krowi poziom został odnaleziony przez gracza o nicku LoatheBurger. Odkrył on sposób na otwarcie portalu prowadzącego do lokacji pełnej krów do pokonania. W tym z samym Krowim Królem, który upuszcza wcześniej odnalezioną koroną. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak doprowadzić do walki z tym bossem.
