Największa tajemnica Diablo 4 rozwiązana. Krowi poziom naprawdę istnieje i w końcu został odnaleziony

Radosław Krajewski
2026/05/05 10:20
Fani Diablo długo musieli na to czekać, ale w końcu Blizzard zdecydował się wprowadzić go do swojej gry.

Od samego początku fani Diablo próbują odnaleźć sekretny krowi poziom w grze Blizzarda. Okazywało się to niemożliwe z jednego prostego powodu, w podstawowej wersji gry oraz dodatku Vessel of Hatred takiego poziomu nie było. Przełom nastąpił wraz z premierą kolejnego dodatku, czyli Lord of Hatred, który co prawda zebrał sporo negatywnych opinii od graczy, ale teraz sytuacja może się zmienić za sprawą odkrycia krowiego poziomu.

Diablo 4 – gracze odnaleźli krowi poziom

Gracze obecnie eksplorują nowe obszary Skovos w poszukiwaniu unikalnych przedmiotów, w tym tajemniczej księgi ukrytej w nieoznaczonym pomieszczeniu. Rozwiązywanie zagadek nie należy do prostych. Kolejne kroki wymagają wykonywania czynności, których gra w żaden sposób nie tłumaczy. W jednym z etapów trzeba śledzić kruka, który znika i pojawia się na przemian, by ostatecznie upuścić czaszkę. Następnie należy ją podpalić przy specjalnym palenisku. Brak jakichkolwiek wskazówek sprawia, że gracze działają metodą prób i błędów.

Najbardziej intrygujący etap prowadzi jednak na specjalną wyspę. Po dotarciu na miejsce uruchamia się scenka przerywnikowa, a gracze trafiają do obszaru pełnego humanoidalnych posągów krów, dziwnych komunikatów oraz pojedynczego lochu w piwnicy. To właśnie tam pojawia się najwięcej wskazówek sugerujących, że to jeszcze nie koniec zagadki.

Na wyspie można natrafić między innymi na interaktywny kubeł mleka, specjalne powiadomienie z portalami, a także złowić mityczną rybę nawiązującą do Diablo 3. Największym tropem pozostaje jednak element kosmetyczny w postaci hełmu Cow King’s Crown, który widnieje w garderobie, ale wciąż pozostawał zablokowany.

I wreszcie nastąpił przełom. Krowi poziom został odnaleziony przez gracza o nicku LoatheBurger. Odkrył on sposób na otwarcie portalu prowadzącego do lokacji pełnej krów do pokonania. W tym z samym Krowim Królem, który upuszcza wcześniej odnalezioną koroną. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak doprowadzić do walki z tym bossem.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/diablo-4-lord-of-hatred-players-seem-close-to-finding-the-secret-cow-level-and-the-final-clue-might-be-on-a-newly-discovered-cow-island/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

