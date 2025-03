CD Projekt ma globalne plany. Firma chce podbić popkulturę nie tylko grami

Ambicje CD Projektu sięgają wyżej niż tworzenie docenionych gier RPG. Firma pragnie stać się globalnym twórcą popkultury, rozwijając swoje uniwersa poprzez filmy, seriale, animacje, książki i inne formy rozrywki. Przykładem takiego działania jest serial anime Cyberpunk: Edgerunners.

Dziś nasza ambicja sięga jeszcze wyżej. Chcemy stać się globalnym twórcą popkultury i rozrywki – z grami w centrum, otoczonymi produktami i wydarzeniami kierowanymi do fanów naszych produkcji. To może być wszystko: film, serial, animacja, książka itd. „Cyberpunk: Edgerunners”, serial anime, który stworzyliśmy razem z japońskim studiem Trigger i który ponad dwa lata temu zadebiutował na Netflixie, to dopiero przedsmak tego, co mamy w planach na kolejne lata. – zaznaczył Nowakowski.