Resident Evil Veronica z ogromnym zainteresowaniem. Remake trafił już na 2 miliony list życzeń Steam

Choć od zapowiedzi Resident Evil Veronica minęły niespełna dwa miesiące, Capcom pochwalił się imponującym wynikiem. Nadchodzący remake trafił już na 2 miliony list życzeń na Steamie, mimo że o samej grze wciąż wiadomo stosunkowo niewiele.
Resident Evil Veronica – 2 miliony graczy dodało grę do listy życzeń
Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu serii Resident Evil w mediach społecznościowych. Capcom podziękował fanom za wsparcie, publikując humorystyczny wpis nawiązujący do tajemniczej starszej kobiety, która pojawiła się w debiutanckim zwiastunie gry. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że Resident Evil Veronica zostało zapowiedziane podczas Summer Game Fest 2026, a od tego czasu deweloperzy nie ujawnili wielu nowych informacji na temat projektu.
Wczytywanie ramki mediów.
Steam nie udostępnia oficjalnie liczby zapisów na listach życzeń, lecz za to serwis SteamDB prowadzi własne zestawienie najbardziej oczekiwanych produkcji. Obecnie Resident Evil Veronica zajmuje 8. miejsce w rankingu, ustępując jedynie takim tytułom jak Deadlock, Light No Fire, Fable czy Total War: Warhammer 40,000. Warto również pamiętać, że remake zmierza nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2, więc rzeczywiste zainteresowanie grą jest jeszcze większe niż wskazują statystyki Steama.
Claire Redfield, która przeżyła wraz z Leonem S. Kennedym i Sherry Birkin, wyrusza do Francji w poszukiwaniu swojego brata, Chrisa Redfielda.
Jednak to, co ją czeka, to nie spotkanie z bratem, lecz oddział sił specjalnych Umbrelli odpowiedzialny za ten incydent. Żołnierze ci pojmują Claire i przewożą ją na tajemniczą wyspę.
GramTV przedstawia:
Na razie Capcom nie zdradził daty premiery ani nie pokazał obszernego gameplayu. Mimo to liczba osób oczekujących na Resident Evil Veronica jest już naprawdę imponująca.
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