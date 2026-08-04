Resident Evil Veronica z ogromnym zainteresowaniem. Remake trafił już na 2 miliony list życzeń Steam

Choć od zapowiedzi Resident Evil Veronica minęły niespełna dwa miesiące, Capcom pochwalił się imponującym wynikiem. Nadchodzący remake trafił już na 2 miliony list życzeń na Steamie, mimo że o samej grze wciąż wiadomo stosunkowo niewiele.

Resident Evil Veronica – 2 miliony graczy dodało grę do listy życzeń

Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu serii Resident Evil w mediach społecznościowych. Capcom podziękował fanom za wsparcie, publikując humorystyczny wpis nawiązujący do tajemniczej starszej kobiety, która pojawiła się w debiutanckim zwiastunie gry. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że Resident Evil Veronica zostało zapowiedziane podczas Summer Game Fest 2026, a od tego czasu deweloperzy nie ujawnili wielu nowych informacji na temat projektu.

Wczytywanie ramki mediów.