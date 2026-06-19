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Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje szybciej? Capcom może zmienić datę premiery

Artur Skiba
2026/06/19 17:45
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Niewykluczone, że nowa odsłona serii Onimusha trafi w ręce graczy nieco wcześniej.

Na ostatnim State of Play ujawniono datę premiery Onimusha: Way of the Sword. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja ma zadebiutować na rynku dzień po Control Resonant i Silent Hill: Townfall. W sieci pojawiły się jednak poszlaki, które sugerują, że Capcom będzie chciał uniknąć starcia ze wspomnianymi tytułami.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Capcom przyspieszy premierę Onimusha: Way of the Sword?

Plany japońskiej firmy mógł ujawnić kanadyjski sklep PNP Games (dzięki GamingBolt). Na stronie wspomnianego sprzedawcy pojawiła się bowiem informacja, że zamówienia przedpremierowe gry Onimusha: Way of the Sword zostaną wysłane już 4 września 2026 roku, a więc na trzy tygodnie przed planowanym debiutem. Cała sytuacja nie doczekała się jednak jeszcze komentarza ze strony Capcomu.

Przyspieszenie premiery Onimusha: Way of the Sword dałoby grze nieco więcej przestrzeni. Nie oznaczałoby jednak całkowitego braku konkurencji. W końcu 3 września 2026 roku debiutuje The Blood of Dawnwalker, a nieco wcześniej – 27 sierpnia 2026 roku – na rynku ukażą się przecież Resonance: A Plague Tale Legacy oraz Star Wars: Zero Company.

GramTV przedstawia:

Uzbrojony w Rękawicę Oni samuraj przybywa do w Kioto, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony demonów Genma. Bohater prze naprzód, wikłając się w kolejne krwawe pojedynki, by odnaleźć głębszy sens swojej walki. Jaki los czeka go na końcu tej drogi? – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://gamingbolt.com/onimusha-way-of-the-swords-release-date-might-move-up-to-september-4th-rumor

Tagi:

News
data premiery
Capcom
gra akcji
plotka
fantasy
TPP
Onimusha
Onimusha: Way of the Sword
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Portal: v.6.1.112