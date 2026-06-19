Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje szybciej? Capcom może zmienić datę premiery

Na ostatnim State of Play ujawniono datę premiery Onimusha: Way of the Sword. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja ma zadebiutować na rynku dzień po Control Resonant i Silent Hill: Townfall. W sieci pojawiły się jednak poszlaki, które sugerują, że Capcom będzie chciał uniknąć starcia ze wspomnianymi tytułami.

Capcom przyspieszy premierę Onimusha: Way of the Sword?

Plany japońskiej firmy mógł ujawnić kanadyjski sklep PNP Games (dzięki GamingBolt). Na stronie wspomnianego sprzedawcy pojawiła się bowiem informacja, że zamówienia przedpremierowe gry Onimusha: Way of the Sword zostaną wysłane już 4 września 2026 roku, a więc na trzy tygodnie przed planowanym debiutem. Cała sytuacja nie doczekała się jednak jeszcze komentarza ze strony Capcomu.