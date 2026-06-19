Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje szybciej? Capcom może zmienić datę premiery

Capcom przyspieszy premierę Onimusha: Way of the Sword?
Plany japońskiej firmy mógł ujawnić kanadyjski sklep PNP Games (dzięki GamingBolt). Na stronie wspomnianego sprzedawcy pojawiła się bowiem informacja, że zamówienia przedpremierowe gry Onimusha: Way of the Sword zostaną wysłane już 4 września 2026 roku, a więc na trzy tygodnie przed planowanym debiutem. Cała sytuacja nie doczekała się jednak jeszcze komentarza ze strony Capcomu.
Uzbrojony w Rękawicę Oni samuraj przybywa do w Kioto, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony demonów Genma. Bohater prze naprzód, wikłając się w kolejne krwawe pojedynki, by odnaleźć głębszy sens swojej walki. Jaki los czeka go na końcu tej drogi? – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
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