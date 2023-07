Capcom rozważa powrót Mega Mana

To prawda, że marki Resident Evil i Monster Hunter to konie pociągowe Capcomu, ale firma najwyraźniej rozgląda się za czymś mogącym urozmaicić jej portfolio wydawnicze i ktoś chyba przypomniał sobie o Mega Manie. Prawda jest taka, że ta postać nie pojawiała się od bardzo dawna w żadnej nowej grze, a jeśli już powracała to w odgrzewanych kolekcjach retro.