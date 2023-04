Producent energetyków chciał zakazać Capcomowi używania nazwy Monster Hunter

Monster Energy znów zaatakowało skargami dotyczącymi wykorzystywania w tytułach gier słowa „Monster”. Kilka lat temu firmie Monster Beverage Corporation udało się wygrać z Ubisoftem, aby francuskie studio zmieniło nazwę swojej gry z Gods & Monsters, na doskonale znane Immortals: Fenyx Rising. Najwyraźniej właściciele koncernu produkującego napoje energetyczne doszli do wniosku, że skoro już raz się udało, to mogą to powtórzyć. Niedawno głośno było o twórcy Dark Deception: Monsters & Mortals, który to tytuł stał się kolejnym celem Monster Energy. Producent wydał swoją niezależną grę w 2020 roku i po osiągnięciu sukcesu, firma odpowiedzialna za energetyki zgłosiła swoje roszczenia. Sprawa wciąż jest w toku, a teraz japoński serwis Automaton odkrył, że Monster Energy chciał wymusić podobne ustępstwa wobec Capcomu oraz The Pokemon Company.

Monster Energy złożył skargę na Monster Hunter i Pokemony

Korporacja złożyła skargę dotyczącą znaków towarowych przeciwko franczyzom Monster Hunter i Pokemon. Firma złożyła ponad 100 skarg w Japonii w związku z używaniem nazwy „Monster” przez różne podmioty, w tym Capcomowi, który od wielu lat rozwija swoją serię gier. Pisma dotyczące naruszenia znaków towarowych wysyłane przez Monster Beverage Corporation były rutynowo odrzucane przez odpowiednie organy, ale firma się tym nie zraziła i nadal rości sobie wyłączne prawa do wykorzystywania słowa „Monster” w nazwach i tytułach produktów.