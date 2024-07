Pierwsze recenzje Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Solidne oceny strategicznej gry akcji Capcomu

Już za kilka dni na rynku zadebiutuje Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. W związku z nadchodzącą wielkimi krokami premierą, w sieci pojawiły się już pierwsze recenzje strategicznej gry akcji Capcomu. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 79/100 (na podstawie 29 recenzji) natomiast na Opencriticu – 81/100 (na podstawie 42 recenzji).

Według recenzji Kunitsu-Gami: Path of the Goddess stanowi udane połączeni akcji i strategii. Dziennikarze zwracają uwagę na wciągającą i zróżnicowaną rozgrywkę, a także doskonałą oprawę audiowizualną. Pochwały zbiera zarówno zaproponowany przez Capcom kierunek artystyczny, jak i satysfakcjonujące elementy strategiczne.

Choć gra wywołała w dużej mierze pozytywne wrażenia, nie zabrakło kilku głosów krytyki. Według recenzenta IGN Kunitsu-Gami: Path of the Goddess „nie jest najbardziej wymagającą grą akcji”, natomiast dziennikarz Digital Chumps zwrócił uwagę na „powolne tempo” rozgrywki. Niektórzy uważają również grę za „nieco bezpieczną”.

Recenzje Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Worth Playing – 9/10

– 9/10 GameSpew – 9/10

– 9/10 Inverse – 9/10

– 9/10 PlayStation Universe – 8,5/10

– 8,5/10 Gamereactor UK – 8/10

– 8/10 PSX Brasil – 8/10

– 8/10 VG247 – 8/10

– 8/10 TheGamer – 8/10

– 8/10 Digital Chumps – 8/10

– 8/10 GamingBolt – 8/10

– 8/10 IGN – 8/10

– 8/10 GamingTrend – 7,5/10

– 7,5/10 Push Square – 7/10

– 7/10 Metro GameCentral – 6/10

Na koniec przypomnijmy, że Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zadebiutuje już 19 lipca 2024 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.