Onimusha: Way of the Sword wkrótce z datą premiery? Reżyser ma dobre wieści

Onimusha: Way of the Sword na ostatniej prostej do premiery. Prace zmierzają ku końcowi
Na oficjalnym profilu serii Onimusha na portalu społecznościowym X pojawiła się wiadomość od reżysera Onimusha: Way of the Sword. Deweloper podziękował za pozytywne komentarze pod ostatnim pokazem i podzielił się informacją, która z pewnością ucieszy graczy zainteresowanych wspomnianą produkcją. Satoru Nihei ujawnił bowiem, że studio pracuje obecnie nad „końcowymi etapami” nowej odsłony serii Onimusha.
Bardzo dziękujemy wszystkim za pozytywne komentarze, które zamieściliście pod ostatnim Capcom Spotlight. Cieszymy się, że tak wielu z was nie może się doczekać informacji o dacie premiery gry! Cały zespół pracuje obecnie nad końcowymi etapami produkcji. Czekajcie z niecierpliwością na nasze kolejne ogłoszenie!
Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy Onimusha: Way of the Sword nie będą trzymać fanów serii zbyt długo w niepewności i wkrótce ujawnią datę premiery. Na ten moment wiadomo jedynie, że nowa odsłona serii Onimusha ma ukazać się na rynku jeszcze w tym roku.
Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
