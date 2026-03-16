Onimusha: Way of the Sword wkrótce z datą premiery? Reżyser ma dobre wieści

Niedawno otrzymaliśmy sporo nowych informacji i kolejny zwiastun Onimusha: Way of the Sword. Niestety Capcom wciąż nie ujawnił dokładnej daty premiery wspomnianej produkcji. Niewykluczone jednak, że wkrótce ulegnie to zmianie, ponieważ – jak się okazuje – prace nad nową odsłoną serii Onimusha zmierzają ku końcowi.

Onimusha: Way of the Sword na ostatniej prostej do premiery. Prace zmierzają ku końcowi

Na oficjalnym profilu serii Onimusha na portalu społecznościowym X pojawiła się wiadomość od reżysera Onimusha: Way of the Sword. Deweloper podziękował za pozytywne komentarze pod ostatnim pokazem i podzielił się informacją, która z pewnością ucieszy graczy zainteresowanych wspomnianą produkcją. Satoru Nihei ujawnił bowiem, że studio pracuje obecnie nad „końcowymi etapami” nowej odsłony serii Onimusha.