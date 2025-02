Capcom dzieli się sukcesem remake’ów Resident Evil 2 i 3. Kilka lat po premierze gry wciąż sprzedają się dobrze

Remake’i z drugiej oraz trzeciej odsłony serii Resident Evil przynoszą twórcom coraz większe zyski. Właśnie otrzymaliśmy najnowszy raport dotyczący wyników sprzedaży dwóch wymienionych tytułów, który ma zdecydowanie inny wydźwięk w porównaniu do informacji ujawnionych jakiś czas temu - dotyczyły one jednak mobilnych wersji innych produkcji z tego samego uniwersum.

Resident Evil - twórcy serii ujawniają nowe dane

Capcom podzielił się swoim najnowszym sukcesem polegającym na sprzedaniu 15 milionów egzemplarzy Resident Evil 2 Remake na wszystkich platformach - jakiś czas temu było to 14,5 miliona. Następne odświeżenie sprzedało się w liczbie 9,6 miliona kopii, co jest poprawą o 400 tysięcy w porównaniu do poprzedniego raportu. Warto dodać, że takie postępy w zainteresowaniu tytułami są imponujące między innymi ze względu na ich wiek - pojawiły się one na rynku odpowiednio w 2019 i 2020 roku.