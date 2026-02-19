Zaloguj się lub Zarejestruj

Mario na Xboxie? To się stało

Maciej Petryszyn
2026/02/19 18:40
Nintendo skrzętnie skrywa wszystkie swoje najważniejsze IP. W te zagramy jedynie na konsoli japońskiego giganta.

To znaczy w teorii. Wszak są jeszcze emulatory, które możemy uruchomić nawet na innych konsolach.

Mario odpalony na konsoli Xbox.
Mario hula sobie na Xboxie

Od pewnego czasu po sieci krążą intrygujące nagrania. Prezentują one bowiem produkcje Nintendo uruchamiane na Xboxach. Jeden z użytkowników np. zaprezentował rozgrywkę z Mario Kart Wii. Ale nie na konsoli Nintendo, a na Xbox Series X. I to wszystko w 60 klatkach na sekundę i rozdzielczości 4K.

Emulować można jednak nie tylko produkcje z Wii, ale też i innych platform. Jak? Wszystko zaczyna się od Xbox Developer Mode, czyli trybu deweloperskiego, dzięki któremu możemy uruchomić na konsoli aplikacje niezatwierdzone, niedostępne w oficjalnym sklepie. W ten sposób na Xboxa można wgrać Universal Windows Platform.

Wtedy też otwiera się przed nami droga do emulacji. Możliwości zaś jest mnóstwo, bo zależnie od oprogramowania Xbox zmieni się w GameCube’a, Wii lub 3DS od Nintendo, PlayStation 1, 2 lub Portable albo… Xbox 360. Co istotne, całość wydaje się zaskakująco wydajna, bo gdyby tak nie było, nie byłoby też mowy o uruchomieniu żadnej produkcji w takim klatkażu i rodzielczości.

Pozostaje jednak pytanie, co na to wszystko Nintendo? Japoński gigant niedawno rozpoczął kolejną krucjatę przeciwko emulatorom. W tym celu uruchomiono powiadomienia o naruszeniu DMCA, zmuszając twórców emulatorów nie tylko do usunięcia samego oprogramowania, ale również powiązanych z nim repozytoriów na GitHubie. Nie wszyscy jednak zgadzają się z Japończykami.

Na koniec warto również wspomnieć, że emulacja sama w sobie nie jest piractwem. Problemem jest jednak źródło pochodzenia emulowanych później ROM-ów. W teorii możemy sami nabyć dany tytuł, a potem utworzyć na własny użytek jego kopię zapasową, ale nawet taka działalność zdaniem niektórych wydawców jest naruszaniem regulaminu, który akceptujemy podczas instalacji.

Źródło:https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-user-runs-mario-kart-at-4k60-on-series-x-politely-dares-nintendo-to-sue

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

