Mario na Xboxie? To się stało

Od pewnego czasu po sieci krążą intrygujące nagrania. Prezentują one bowiem produkcje Nintendo uruchamiane na Xboxach. Jeden z użytkowników np. zaprezentował rozgrywkę z Mario Kart Wii. Ale nie na konsoli Nintendo, a na Xbox Series X . I to wszystko w 60 klatkach na sekundę i rozdzielczości 4K.

To znaczy w teorii. Wszak są jeszcze emulatory, które możemy uruchomić nawet na innych konsolach.

Emulować można jednak nie tylko produkcje z Wii, ale też i innych platform. Jak? Wszystko zaczyna się od Xbox Developer Mode, czyli trybu deweloperskiego, dzięki któremu możemy uruchomić na konsoli aplikacje niezatwierdzone, niedostępne w oficjalnym sklepie . W ten sposób na Xboxa można wgrać Universal Windows Platform.

Wtedy też otwiera się przed nami droga do emulacji. Możliwości zaś jest mnóstwo, bo zależnie od oprogramowania Xbox zmieni się w GameCube’a, Wii lub 3DS od Nintendo, PlayStation 1, 2 lub Portable albo… Xbox 360. Co istotne, całość wydaje się zaskakująco wydajna, bo gdyby tak nie było, nie byłoby też mowy o uruchomieniu żadnej produkcji w takim klatkażu i rodzielczości.

Pozostaje jednak pytanie, co na to wszystko Nintendo? Japoński gigant niedawno rozpoczął kolejną krucjatę przeciwko emulatorom. W tym celu uruchomiono powiadomienia o naruszeniu DMCA, zmuszając twórców emulatorów nie tylko do usunięcia samego oprogramowania, ale również powiązanych z nim repozytoriów na GitHubie. Nie wszyscy jednak zgadzają się z Japończykami.

Na koniec warto również wspomnieć, że emulacja sama w sobie nie jest piractwem. Problemem jest jednak źródło pochodzenia emulowanych później ROM-ów. W teorii możemy sami nabyć dany tytuł, a potem utworzyć na własny użytek jego kopię zapasową, ale nawet taka działalność zdaniem niektórych wydawców jest naruszaniem regulaminu, który akceptujemy podczas instalacji.