Jeśli spełnisz ten warunek, w Call of Duty: Modern Warfare 4 zagrasz wcześniej od innych

Activision ponownie stawia na wcześniejszy dostęp do kampanii fabularnej dla części graczy.

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 4 odbędzie się 23 października, ale część graczy rozpocznie zabawę tydzień wcześniej. Activision potwierdziło bowiem powrót rozwiązania znanego z poprzednich odsłon serii, czyli wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej. Call of Duty: Modern Warfare 4 z wczesnym dostępem do kampanii fabularnej Osoby, które zdecydują się na zakup cyfrowej wersji Standard Edition lub droższej Vault Edition w przedsprzedaży, będą mogły rozpocząć rozgrywkę już 16 października. Wcześniejszy dostęp obejmie jednak wyłącznie kampanię dla jednego gracza. Na pozostałe elementy gry, w tym klasyczny multiplayer oraz rozbudowany tryb DMZ, trzeba będzie poczekać do oficjalnej premiery.

Tegoroczna odsłona serii ma wyróżniać się przede wszystkim fabułą osadzoną wokół konfliktu pomiędzy Koreą Północną i Południową. Będzie to pierwszy raz w historii głównej serii Call of Duty, gdy twórcy skupią się właśnie na tym regionie świata. Choć nie zabraknie charakterystycznego dla marki widowiskowego stylu i hollywoodzkiego rozmachu, dla wielu fanów może być to jedna z najciekawszych kampanii ostatnich lat.

GramTV przedstawia:

Duże nadzieje Activision wiąże również z nową wersją trybu DMZ. Twórcy zapowiadają znacznie bardziej rozbudowane doświadczenie PvPvE, które ma oferować swobodną eksplorację, misje specjalne oraz zadania fabularne. Według zapowiedzi DMZ ma przypominać osobną grę osadzoną w uniwersum Modern Warfare i stanowić alternatywę dla tradycyjnego multiplayera. Warto przypomnieć, że wcześniejszy dostęp do kampanii nie jest nowością dla serii Call of Duty. Activision korzysta z tego modelu od kilku lat, zachęcając graczy do składania zamówień przedpremierowych. W przypadku Modern Warfare 4 rozwiązanie powraca bez większych zmian, oferując siedem dodatkowych dni na poznanie historii przed oficjalnym startem całego pakietu zawartości.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









