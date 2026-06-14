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Jeśli spełnisz ten warunek, w Call of Duty: Modern Warfare 4 zagrasz wcześniej od innych

Jakub Piwoński
2026/06/14 13:00
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Activision ponownie stawia na wcześniejszy dostęp do kampanii fabularnej dla części graczy.

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 4 odbędzie się 23 października, ale część graczy rozpocznie zabawę tydzień wcześniej. Activision potwierdziło bowiem powrót rozwiązania znanego z poprzednich odsłon serii, czyli wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 z wczesnym dostępem do kampanii fabularnej

Osoby, które zdecydują się na zakup cyfrowej wersji Standard Edition lub droższej Vault Edition w przedsprzedaży, będą mogły rozpocząć rozgrywkę już 16 października. Wcześniejszy dostęp obejmie jednak wyłącznie kampanię dla jednego gracza. Na pozostałe elementy gry, w tym klasyczny multiplayer oraz rozbudowany tryb DMZ, trzeba będzie poczekać do oficjalnej premiery.

Tegoroczna odsłona serii ma wyróżniać się przede wszystkim fabułą osadzoną wokół konfliktu pomiędzy Koreą Północną i Południową. Będzie to pierwszy raz w historii głównej serii Call of Duty, gdy twórcy skupią się właśnie na tym regionie świata. Choć nie zabraknie charakterystycznego dla marki widowiskowego stylu i hollywoodzkiego rozmachu, dla wielu fanów może być to jedna z najciekawszych kampanii ostatnich lat.

GramTV przedstawia:

Duże nadzieje Activision wiąże również z nową wersją trybu DMZ. Twórcy zapowiadają znacznie bardziej rozbudowane doświadczenie PvPvE, które ma oferować swobodną eksplorację, misje specjalne oraz zadania fabularne. Według zapowiedzi DMZ ma przypominać osobną grę osadzoną w uniwersum Modern Warfare i stanowić alternatywę dla tradycyjnego multiplayera.

Warto przypomnieć, że wcześniejszy dostęp do kampanii nie jest nowością dla serii Call of Duty. Activision korzysta z tego modelu od kilku lat, zachęcając graczy do składania zamówień przedpremierowych. W przypadku Modern Warfare 4 rozwiązanie powraca bez większych zmian, oferując siedem dodatkowych dni na poznanie historii przed oficjalnym startem całego pakietu zawartości.

Źródło:https://gamerant.com/cod-mw4-early-access-campaign/

Tagi:

News
FPS
strzelanka
shooter
early access
kampania
przedsprzedaż
fabuła
Call of Duty: Modern Warfare 4
gra wojenna
DMZ
PvPvE
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112