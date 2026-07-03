Amazon Prime Video z genialnymi science fiction w lipcu. Seria Obcy i nowe Ghost in The Shell w ofercie

Prime Video ujawniło kolejne nowości, które w lipcu trafią do oferty. W najbliższych tygodniach widzowie w Polsce otrzymają dostęp do kilku głośnych filmów, wśród których szczególnie wyróżniają się produkcje z uniwersum Obcego, kultowe anime Jujutsu Kaisen, a także doceniony dramat Ukryte działania.

Seria Obcy i inne hity science fiction w ofercie Amazon Prime Video w lipcu 2026

Już 7 lipca w katalogu pojawi się The Ghost in The Shell, czyli jedna z propozycji dla fanów cyberpunkowych klimatów i widowiskowej science fiction. Kilka dni później, 10 lipca, ofertę Prime Video zasili film Wdowy, natomiast 13 lipca platforma przygotuje wyjątkowo mocny zestaw premier.