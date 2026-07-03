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Amazon Prime Video z genialnymi science fiction w lipcu. Seria Obcy i nowe Ghost in The Shell w ofercie

Radosław Krajewski
2026/07/03 11:00
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Już wkrótce subskrybenci platformy otrzymają szereg świetnych filmów do obejrzenia.

Prime Video ujawniło kolejne nowości, które w lipcu trafią do oferty. W najbliższych tygodniach widzowie w Polsce otrzymają dostęp do kilku głośnych filmów, wśród których szczególnie wyróżniają się produkcje z uniwersum Obcego, kultowe anime Jujutsu Kaisen, a także doceniony dramat Ukryte działania.

Obcy: Przymierze
Obcy: Przymierze

Seria Obcy i inne hity science fiction w ofercie Amazon Prime Video w lipcu 2026

Już 7 lipca w katalogu pojawi się The Ghost in The Shell, czyli jedna z propozycji dla fanów cyberpunkowych klimatów i widowiskowej science fiction. Kilka dni później, 10 lipca, ofertę Prime Video zasili film Wdowy, natomiast 13 lipca platforma przygotuje wyjątkowo mocny zestaw premier.

Tego dnia do biblioteki trafią Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, Ukryte działania oraz aż pięć produkcji powiązanych z marką Obcy. Widzowie będą mogli zobaczyć klasyczny film Obcy – ósmy pasażer Nostromo, jego cenioną kontynuację Obcy: Decydujące starcie, a także Prometeusza, Obcego kontra Predator oraz Obcy: Przymierze. To dobra okazja, aby nadrobić najważniejsze odsłony jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii science fiction w historii kina.

GramTV przedstawia:

Na uwagę zasługują również premiery zaplanowane na 15 lipca. Wtedy w Prime Video pojawią się Jujutsu Kaisen 0 oraz serial Jujutsu Kaisen. Obie produkcje miały pierwotnie trafić do katalogu 1 lipca, ale ich premiera została przesunięta właśnie na połowę miesiąca.

Lipcową listę uzupełnią jeszcze Dziewczyna Bad Boya 2, która zostanie udostępniona 22 lipca, oraz Dom śmierci, zaplanowany na 24 lipca. Wygląda więc na to, że w drugiej połowie miesiąca abonenci Prime Video również znajdą coś dla siebie.

Pełna lista prezentuje się następująco:

  • 7 lipca – The Ghost in The Shell
  • 10 lipca – Wdowy
  • 13 lipca – Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia
  • 13 lipca – Obcy – ósmy pasażer Nostromo
  • 13 lipca – Obcy: Decydujące starcie
  • 13 lipca – Prometeusz
  • 13 lipca – Obcy kontra Predator
  • 13 lipca – Obcy: Przymierze
  • 13 lipca – Ukryte działania
  • 15 lipca – Jujutsu Kaisen 0
  • 15 lipca – Jujutsu Kaisen
  • 22 lipca – Dziewczyna Bad Boya 2
  • 24 lipca – Dom śmierci
Źródło:https://upflix.pl/aktualnosci/obcy-osmy-pasazer-nostromo-i-kolejne-lipcowe-premiery-prime-video-2026-07-02

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Popkultura
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Obcy
Obcy: decydujące starcie
subskrypcja
Amazon Prime Video
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Prime Video
Jujutsu Kaisen
The Ghost in The Shell
Obcy kontra Predator
Obcy - ósmy pasażer Nostromo
Obcy: Przymierze
Dzień w którym zatrzymała się Ziemia
Obcy - 8. pasażer "Nostromo"
Wdowy
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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