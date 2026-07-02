Disney+ na lipiec pełen premier. Kinowy hit i nowy serial Marvela w ofercie

Platforma zaprezentowała pełną rozpiskę premier na bieżący miesiąc.
Lipiec w Disney+ zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Platforma przygotowała premiery, wsód których znalazło się miejsce zarówno dla superbohaterskiej animacji, dokumentalnej podróży do starożytności, kryminalnego thrillera, jak i kontynuacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów o świecie mody.
Jedną z najważniejszych premier miesiąca jest drugi sezon animowanego serialu X-Men ’97. Produkcja Marvel Animation powrócił 1 lipca i ponownie zabiera widzów do świata kultowych mutantów. Tym razem bohaterowie zostają rozrzuceni po różnych epokach i próbują odnaleźć drogę do domu. Ich nieobecność ma jednak poważne konsekwencje, ponieważ w latach dziewięćdziesiątych pojawiają się nowi przeciwnicy, a nastroje wymierzone przeciwko mutantom stają się coraz bardziej niebezpieczne.
Pod koniec miesiąca, dokładnie 27 lipca, w Disney+ zadebiutuje także serial Obsesja. Nowy thriller kryminalny rozpocznie się trzyodcinkową premierą. Za produkcję wykonawczą odpowiada Liz Meriwether, a w centrum historii znajdzie się agentka FBI Alice Black, grana przez Emmy Rossum.
Najgłośniejszym tytułem końcówki lipca okazuje się jednak Diabeł ubiera się u Prady 2. Kontynuacja hitu z 2006 roku trafi do Disney+ 29 lipca i ponownie przeniesie widzów do świata magazynu Runway, eleganckich biur, bezwzględnych ambicji oraz błyskotliwych dialogów. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.
Disney+ – premiery na lipiec 2026
X-Men ‘97 – 1 lipca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Kolejne przygody dzielnej drużyny mutantów znanych jako X-Meni. Rozrzuceni po różnych epokach bohaterowie próbują odnaleźć drogę do domu. Tymczasem w latach dziewięćdziesiątych pojawiają się nowi wrogowie, a fala nienawiści do mutantów wzbiera jeszcze bardziej pod nieobecność X-Menów.
Następcy: Klątwa Krainy Czarów – 17 lipca
GramTV przedstawia:
Skoro Królowa Kier stała się miła, a Kopciuszek jest bezpieczny, wydaje się, że dla Red i Chloe wszystko układa się idealnie… nie mają jednak pojęcia, że zmiana przeszłości powołała do życia nowego złoczyńcę: Maddoxa Hattera. Gdy Maddox porywa Królową Kier, Red i Chloe muszą połączyć siły z nową siostrą Red – Pink, synem Luisy Madrigal – Luisem oraz synem Maddoxa – Maxem, aby ocalić ją i Krainę Czarów.
Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem – 23 lipca
Czy ktokolwiek ocalał z zagłady Pompejów? Tom Hiddleston prowadzi przełomowe dochodzenie w sprawie ostatnich 24 godzin przed wybuchem Wezuwiusza. Łączy najnowocześniejszą technologię z własną intuicją, by odkryć, co naprawdę stało się z ludźmi pogrzebanymi pod popiołem. Śledzi losy nastolatka, kobiety interesu i żołnierza, którzy w wyścigu z czasem stają przed dramatycznymi wyborami.
Obsesja – 27 lipca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Producentka wykonawcza Liz Meriwether przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.
Diabeł ubiera się u Prady 2 – 29 lipca
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci prawie 20 lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie. Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium. Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna — ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger — którzy wprowadzają także zupełnie nowe postacie.
Pozostałe premiery lipca na Disney+:
1 lipca - PORZUCENI
1 lipca - SPIDER-MAN: BEZ DROGI DO DOMU
1 lipca - SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMU
1 lipca - SPIDER-MAN: HOMECOMING
1 lipca - SPIDER-MAN UNIWERSUM
1 lipca - NIESAMOWITY SPIDER-MAN
1 lipca - NIESAMOWITY SPIDER-MAN 2
5 lipca - BERTIE GREGORY: BLISKIE SPOTKANIE Z MŁOTOWATYMI
8 lipca - NA WYSOKICH OBROTACH - SEZON 2
8 lipca - JEJ WYSOKOŚĆ ZOSIA: KRÓLEWSKA SZKOŁA MAGII
8 lipca - BLUE: KOMPILACJE
8 lipca - A SHOP FOR KILLERS - SEZON 1
Lipiec - A SHOP FOR KILLERS - SEZON 2
15 lipca - NATUREBOY: HISTORIA SEKTY
17 lipca - NA RINGU
20 lipca - BOBBY KONTRA WAPNIAKI - SEZON 15
22 lipca - SUPERKOTY: PUSZYSTA MOC! (KRÓTKOMETRAŻÓWKI) - SEZON 2
29 lipca - RODZINA DUMNYCH. GŁOŚNIEJ U DUMNIEJ - SEZON 4
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