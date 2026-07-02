Disney+ na lipiec pełen premier. Kinowy hit i nowy serial Marvela w ofercie

Lipiec w Disney+ zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Platforma przygotowała premiery, wsód których znalazło się miejsce zarówno dla superbohaterskiej animacji, dokumentalnej podróży do starożytności, kryminalnego thrillera, jak i kontynuacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów o świecie mody.

Jedną z najważniejszych premier miesiąca jest drugi sezon animowanego serialu X-Men ’97. Produkcja Marvel Animation powrócił 1 lipca i ponownie zabiera widzów do świata kultowych mutantów. Tym razem bohaterowie zostają rozrzuceni po różnych epokach i próbują odnaleźć drogę do domu. Ich nieobecność ma jednak poważne konsekwencje, ponieważ w latach dziewięćdziesiątych pojawiają się nowi przeciwnicy, a nastroje wymierzone przeciwko mutantom stają się coraz bardziej niebezpieczne.

Pod koniec miesiąca, dokładnie 27 lipca, w Disney+ zadebiutuje także serial Obsesja. Nowy thriller kryminalny rozpocznie się trzyodcinkową premierą. Za produkcję wykonawczą odpowiada Liz Meriwether, a w centrum historii znajdzie się agentka FBI Alice Black, grana przez Emmy Rossum.

Najgłośniejszym tytułem końcówki lipca okazuje się jednak Diabeł ubiera się u Prady 2. Kontynuacja hitu z 2006 roku trafi do Disney+ 29 lipca i ponownie przeniesie widzów do świata magazynu Runway, eleganckich biur, bezwzględnych ambicji oraz błyskotliwych dialogów. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

Disney+ – premiery na lipiec 2026

X-Men ‘97 – 1 lipca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Kolejne przygody dzielnej drużyny mutantów znanych jako X-Meni. Rozrzuceni po różnych epokach bohaterowie próbują odnaleźć drogę do domu. Tymczasem w latach dziewięćdziesiątych pojawiają się nowi wrogowie, a fala nienawiści do mutantów wzbiera jeszcze bardziej pod nieobecność X-Menów.

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