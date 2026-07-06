Call of Duty: Black Ops 6 z wyczekiwaną zmianą. Activision spełnia jedną z największych próśb graczy

Od premiery w październiku 2024 roku Call of Duty: Black Ops 6 było dostępne wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Call of Duty HQ. Rozwiązanie miało ułatwić zarządzanie najnowszymi odsłonami serii i Warzone, jednak od początku spotykało się z krytyką graczy. Najczęściej narzekano na dodatkowe pobieranie plików, duży rozmiar instalacji oraz konieczność uruchamiania centralnego launchera.

Activision potwierdziło, że 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego Black Ops 6 zostanie oddzielone od Call of Duty HQ i będzie dostępne jako osobna aplikacja. Właściciele gry będą musieli pobrać nową wersję, po czym uruchomią ją bezpośrednio z poziomu systemu. Jednocześnie automatycznie usunięte zostaną starsze pliki powiązane z Black Ops 6 znajdujące się w głównej instalacji, co pozwoli odzyskać część miejsca na dysku.

Informacje o planowanym rozdzieleniu gry pojawiały się już od kilku miesięcy w formie nieoficjalnych doniesień. Najnowsza decyzja wpisuje się w działania Activision, które rozpoczęły się w 2025 roku wraz z usunięciem Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3 z Call of Duty HQ. Firma stopniowo daje graczom większą kontrolę nad tym, które części serii chcą instalować i uruchamiać.

Nie oznacza to jednak końca Call of Duty HQ. Activision nadal rozwija aplikację jako centralny hub dla wybranych elementów serii, w tym Warzone i najnowszych odsłon Call of Duty. Oddzielenie Black Ops 6 ma przede wszystkim uprościć dostęp do gry i wyeliminować jedną z najczęściej krytykowanych cech obecnego systemu.