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Call of Duty: Black Ops 6 z wyczekiwaną zmianą. Activision spełnia jedną z największych próśb graczy

Mikołaj Berlik
2026/07/06 12:00
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Już 7 lipca Black Ops 6 przestanie być częścią Call of Duty HQ i stanie się samodzielną grą.

Activision zapowiedziało ważną aktualizację dla Call of Duty: Black Ops 6. Gra już 7 lipca stanie się samodzielnym tytułem i przestanie wymagać Call of Duty HQ.

Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 stanie się samodzielną grą

Od premiery w październiku 2024 roku Call of Duty: Black Ops 6 było dostępne wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Call of Duty HQ. Rozwiązanie miało ułatwić zarządzanie najnowszymi odsłonami serii i Warzone, jednak od początku spotykało się z krytyką graczy. Najczęściej narzekano na dodatkowe pobieranie plików, duży rozmiar instalacji oraz konieczność uruchamiania centralnego launchera.

Activision potwierdziło, że 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego Black Ops 6 zostanie oddzielone od Call of Duty HQ i będzie dostępne jako osobna aplikacja. Właściciele gry będą musieli pobrać nową wersję, po czym uruchomią ją bezpośrednio z poziomu systemu. Jednocześnie automatycznie usunięte zostaną starsze pliki powiązane z Black Ops 6 znajdujące się w głównej instalacji, co pozwoli odzyskać część miejsca na dysku.

GramTV przedstawia:

Informacje o planowanym rozdzieleniu gry pojawiały się już od kilku miesięcy w formie nieoficjalnych doniesień. Najnowsza decyzja wpisuje się w działania Activision, które rozpoczęły się w 2025 roku wraz z usunięciem Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3 z Call of Duty HQ. Firma stopniowo daje graczom większą kontrolę nad tym, które części serii chcą instalować i uruchamiać.

Nie oznacza to jednak końca Call of Duty HQ. Activision nadal rozwija aplikację jako centralny hub dla wybranych elementów serii, w tym Warzone i najnowszych odsłon Call of Duty. Oddzielenie Black Ops 6 ma przede wszystkim uprościć dostęp do gry i wyeliminować jedną z najczęściej krytykowanych cech obecnego systemu.

Źródło:https://gamerant.com/black-ops-6-removed-from-cod-hq-call-of-duty-update/

Tagi:

News
Activision
Activision Blizzard
strzelanka
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 6
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112