Call of Duty Modern Warfare 2 zarobiło już mnóstwo pieniędzy

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbyła się 28 października. Krytycy i gracze ciepło powitali nową odsłonę serii, doceniając między innymi jakość grafiki i kampanię. Teraz wydawca Activision Blizzard poinformował, że w ciągu zaledwie 10 dni od premiery strzelanka zarobiła ponad miliard dolarów. Jednocześnie firma zaznaczyła, że ten wynik czyni Modern Warfare 2 najszybciej sprzedającą się odsłoną w historii cyklu.

Co dotyczy innych wieści na temat nowego Call of Duty, to swego czasu informowaliśmy, że do produkcji trafią Leo Messi, Paul Pogba oraz Neymar Jr. Natomiast tutaj obejrzycie wideo zestawiające growy Amsterdam z rzeczywistym odpowiednikiem. Twórcy bardzo szczegółowo odzwierciedlili poszczególne zakątki miasta, ale nie wszystkim się to spodobało. Administracja jednego z miejscowych hoteli wyraziła swoją dezaprobatę dla faktu, że ich obiekt pojawia się w strzelaninie.

Warto również nadmienić, że kilka dni temu na łamach GRAM.pl pojawiła się recenzja Modern Warfare 2. Nasz redaktor chwali między innymi kampanię fabularną i bohaterów – i jego zdaniem shooter zasługuje na notę 8/10. Pełen tekst przeczytacie tutaj.

CoD: MW2 – platformy i wymagania sprzętowe

Call of Duty: Modern Warfare 2 jest dostępne na komputerach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli gracie na PC i zastanawiacie się, czy Wasz sprzęt udźwignie nowego CoD-a, odsyłamy Was pod ten adres– znajdziecie tu oficjalne wymagania.