Call of Duty: Modern Warfare 2 sprawdzimy wkrótce za darmo – informuje insider

W zeszłym tygodniu w Call of Duty: Modern Warfare 2 ruszył pierwszy sezon rozgrywek. Tymczasem okazuje się, że już niedługo gracze mogą otrzymać możliwość sprawdzenia wspomnianej produkcji bez dodatkowych kosztów. Jeden z branżowych insiderów twierdzi bowiem, że jeszcze w tym roku Activision zaprosi miłośników pierwszoosobowych strzelanek na darmowy weekend z tegoroczną odsłoną serii Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ma rzekomo niebawem doczekać się pierwszego darmowego weekendu

Autorem powyższych rewelacji jest Tom Henderson, który za pośrednictwem serwisu Insider Gaming poinformował, że pierwszy darmowy weekend z Call of Duty: Modern Warfare 2 ma odbyć się między 15 a 19 grudnia. Dziennikarz zaznacza, że na 14 grudnia zaplanowana jest aktualizacja, która wprowadzi do gry nowe atrakcje w ramach pierwszego sezonu rozgrywek, a Activision najwyraźniej będzie chciało zachęcić większą liczbę graczy do rozpoczęcia przygody ze wspomnianym tytułem.



Oczywiście wydawca oraz deweloperzy nie odnieśli się jeszcze do przedstawionych powyżej informacji. Graczom, którzy chcieliby sprawdzić Call of Duty: Modern Warfare 2 w ramach darmowego weekendu, nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na zapowiedź wydarzenia przez Activision.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II - awantura w Meksyku!