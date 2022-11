Atrakcje w Call of Duty: Warzone 2. Messi, Pogba i Neymar w Modern Warfare 2

Na oficjalnym blogu marki Call of Duty pojawił się obszerny wpis z garścią szczegółów na temat nadchodzącej gry Call of Duty: Warzone 2 oraz pierwszego sezonu rozgrywek w grze Call of Duty: Modern Warfare II . Deweloperzy przygotowują dla społeczności nową erę – w tym zupełnie nowy tryb DMZ , kolejne mapy oraz inne atrakcje. Poniżej znajdziecie oczywiście wszystkie najważniejsze szczegóły.

Oprócz nowej mapy Al Mazrah twórcy wprowadzili do Warzone 2.0 nowe funkcje – takie jak walka pod wodą , nowe stacje-sklepy , czat zbliżeniowy czy też zamknięcie kilku stref na mapie, kiedy rywalizacja odbywać będzie się w niewielkich okręgach . Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do wpisu .

Prawdopodobnie najważniejszą nowością będzie tryb DMZ , w którym mamy otrzymać dużą swobodę w prowadzeniu rozgrywek . Te będą polegać na wykonywaniu określonych celów, wykonywaniu aktywności pobocznych, a także na znajdowaniu cennych łupów – wszystko to dziać będzie się w trakcie oczekiwania na ewakuację. W międzyczasie musimy walczyć z wrogimi graczami lub jednostkami kierowanymi przez sztuczną inteligencję na dużej mapie. Deweloperzy zapowiadają także nakreśloną narrację , aczkolwiek na ten temat na razie nie wiemy zbyt wiele. Zrzut ekranu towarzyszący opisowi trybu we wpisie twórców sugeruje z kolei, iż znajdzie się tam możliwość eliminowania przeciwników po cichu .

Warto w tym momencie zauważyć, że – w przeciwieństwie do Overwatcha 2, który uśmiercił swojego poprzednika – Call of Duty: Warzone będzie dostępne po premierze dwójki. W dniu jej premiery serwery pierwowzoru zostaną jedynie tymczasowo wyłączone, aby deweloperzy mogli wprowadzić stosowne zmiany. Dzięki temu gracze będą mogli powrócić na mapę Caldera i grać na starych zasadach, które oznaczają progres współdzielony pomiędzy Modern Warfare z 2019 roku, Call of Duty: Vanguard oraz Black Ops: Cold War. Pierwsza część pozostanie dostępna pod nazwą Call of Duty: Warzone Caldera – musimy poczekać do 28 listopada do godziny 19:00 czasu polskiego na restart serwerów.

Call of Duty: Modern Warfare II – start 1. sezonu

Pierwszy sezon rozgrywek w grze Call of Duty: Modern Warfare II wystartuje 16 listopada. Tutaj społeczność może z kolei liczyć na nowe mapy, kolejną misję w trybie kooperacji, pierwszy raid oraz nową przepustkę bitewną (Battle Pass). Co ciekawe, przepustka pozwoli nam wybrać kolejność, w jakiej będziemy odblokowywać zawartość – tyczy się to zarówno wersji darmowej, jak i płatnej. Przepustka zostanie podzielona na 20 sektorów; w każdym z nich znajdzie się po pięć elementów. Do zdobywania zawartości użyjemy specjalnych żetonów, które uzyskamy w tracie grania. W grze pojawią się też gwiazdy piłkarskie: Messi, Paul Pogba oraz Neymar w ramach wydarzenia Święto Futbolu.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare II zadebiutowało na rynku 28 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.