Call of Duty: Black Ops i Black Ops 2 niespodziewanie trafiły na PS5. Sony przygotowało czasową promocję

Activision bez wcześniejszych zapowiedzi udostępniło natywne wersje Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2 na PS5 i PS4.

Obie kultowe odsłony serii, Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2, są już dostępne w PlayStation Store. Standardowa cena każdej z gier wynosi 174 zł, jednak subskrybenci PlayStation Plus mogą kupić je za 87 zł. Promocja obowiązuje do 6 sierpnia. Tańsze gry i przepustki sezonowe dla abonentów PS Plus Przeceną objęto również Season Passy. W przypadku pierwszego Black Ops dodatek zawiera pakiety First Strike, Escalation, Annihilation oraz Rezurrection. Natomiast przepustka do Black Ops 2 oferuje rozszerzenia Revolution, Uprising, Vengeance i Apocalypse, a także mapę Nuketown Zombies oraz ekskluzywną wizytówkę.

Standardowa cena każdej przepustki wynosi 29,99 dolarów, ale do 6 sierpnia użytkownicy PlayStation Plus zapłacą za nie 9,89 dolara.

GramTV przedstawia:

Nowe wersje gier nie oferują rozgrywki międzyplatformowej, co spotkało się z krytyką części społeczności. Gracze zwracają także uwagę na brak trybów Wager Matches oraz Theatre, które były dostępne w oryginalnych wydaniach. Kontrowersje wzbudza również model sprzedaży dodatków. Aby kupić obie gry wraz ze wszystkimi przepustkami sezonowymi po zakończeniu promocji, trzeba wydać nawet około 140 dolarów. Co prawda identyczne ceny obowiązują również na Steamie, jednak wielu graczy uważa, że w przypadku ponad dekady od premiery oczekiwaliby niższych kosztów. Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2 miały swoją premierę odpowiednio 15 oraz 13 lat temu, więc Activision postawiło dosyć wysoką cenę patrząc na wiek produkcji. Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi do Game Passa. Ujawniono termin dodania gry do usługi

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