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Marvel Rivals wyprzedza Overwatcha. Nowa skórka Ultrona może przyciągnąć fanów konkurencji

Mikołaj Berlik
2026/07/09 13:30
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Marvel Rivals rozpoczyna 9. sezon z dużą dawką nowej zawartości, a jedna ze skórek przypadkowo może trafić w gusta rozczarowanych graczy Overwatcha.

NetEase przygotowuje dla fanów Marvel Rivals jeden z najbardziej rozbudowanych sezonów w historii gry. Sezon 9 zaoferuje nową mapę inspirowaną imperium Apocalypse’a, kolejne postacie, zmiany w systemie drużynowym oraz przebudowę wybranych bohaterów. Wśród nowości znalazła się także skórka Ultron-15, która szybko zwróciła uwagę społeczności.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Ultron przypomina bohatera z Overwatch

Największe zainteresowanie wzbudził wygląd Ultrona-15, który przedstawia robota w kapeluszu i długim płaszczu przypominającym styl detektywa lub kowboja. Gracze zauważyli, że projekt jest bardzo podobny do tajemniczego omnika z zapowiedzi przyszłych bohaterów Overwatch.

Blizzard wcześniej pokazał sylwetki nowych postaci, a szczególną uwagę społeczności przyciągnął niezapowiedziany jeszcze bohater wspierający. Omnik ubrany w charakterystyczny płaszcz i kapelusz szybko stał się jednym z najbardziej oczekiwanych dodatków w Overwatch, dlatego podobieństwo do nowej skórki Marvel Rivals wywołało sporo dyskusji.

Choć sytuacja może wyglądać jak próba wykorzystania popularności konkurencji, Ultron-15 nie jest zupełnie nowym pomysłem. Projekt został zaczerpnięty z komiksowego wątku „Ultron Unlimited”, gdzie ta wersja maszyny posiada ludzkie emocje i zmaga się z własną psychiką.

GramTV przedstawia:

Ultron, będący szczytowym osiągnięciem w dziedzinie sztucznych form życia, został zaprogramowany tak, by uczyć się i dostosowywać w sposób wykraczający poza ludzkie możliwości. Potrafi zwołać armię zautomatyzowanych dronów, które wykonują każde jego polecenie, co wykładniczo zwiększa jego szanse na zwycięstwo.

Sezon 9 Marvel Rivals wystartuje 10 lipca. Aktualizacja wprowadzi między innymi nowe mechaniki, zmiany w systemie drużynowym, regenerację zdrowia oraz kolejne postacie.

Źródło:https://gamerant.com/marvel-rivals-overwatch-season-9-ultron-skin/

Tagi:

News
PC
multiplayer
strzelanka
Marvel
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Marvel Rivals
skiny
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112