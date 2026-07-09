Marvel Rivals wyprzedza Overwatcha. Nowa skórka Ultrona może przyciągnąć fanów konkurencji

Marvel Rivals rozpoczyna 9. sezon z dużą dawką nowej zawartości, a jedna ze skórek przypadkowo może trafić w gusta rozczarowanych graczy Overwatcha.

NetEase przygotowuje dla fanów Marvel Rivals jeden z najbardziej rozbudowanych sezonów w historii gry. Sezon 9 zaoferuje nową mapę inspirowaną imperium Apocalypse’a, kolejne postacie, zmiany w systemie drużynowym oraz przebudowę wybranych bohaterów. Wśród nowości znalazła się także skórka Ultron-15, która szybko zwróciła uwagę społeczności.

Ultron przypomina bohatera z Overwatch

Największe zainteresowanie wzbudził wygląd Ultrona-15, który przedstawia robota w kapeluszu i długim płaszczu przypominającym styl detektywa lub kowboja. Gracze zauważyli, że projekt jest bardzo podobny do tajemniczego omnika z zapowiedzi przyszłych bohaterów Overwatch.