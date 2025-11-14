Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera największego Call of Duty w historii ląduje w abonamentach Xbox. Już dziś subskrybenci zagrają za darmo

Mikołaj Berlik
2025/11/14 10:00
Wraz z premierą gracze otrzymują kampanię co-op, Zombies i Dead Ops Arcade 4.

Od dziś abonenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass mogą uruchomić Call of Duty: Black Ops 7, najnowszą odsłonę bestsellerowego cyklu strzelanek Activision. Gra debiutuje równocześnie na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, a w Polsce wyceniono ją na 349 zł, co przy obecnym przeliczniku walutowym oznacza wyższą cenę niż w większości regionów według danych SteamDB.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – największa odsłona serii

Akcja najnowszej części została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje pokrzyżować plany Raula Menendeza wykorzystującego tajną broń psychologiczną. Bazą operacji jest futurystyczne miasto Avalon, skąd wyruszamy na misje rozmieszczone na całym świecie.

Kampanię można ukończyć solo lub w kooperacji dla maksymalnie czterech osób, a jej przejście odblokowuje tryb endgame z zestawem specjalnych wyzwań. Oprócz tego twórcy z Treyarch i Raven Software przygotowali multiplayer z systemem omnimovement, moduł Zombies, a także Dead Ops Arcade 4, czyli dynamiczny bonusowy tryb inspirowany klasycznymi strzelankami z automatów. Gra oczywiście jest częścią listopadowej oferty Game Passa – pełną listę znajdziecie tutaj. Dla przypomnienia, poniżej zamieszczamy wymagania sprzętowe Call of Duty Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7 – minimalne wymagania sprzętowe

  • Procesor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Karta graficzna: 4 GB GeForce GTX 970 / Radeon RX 470
  • Wolne miejsce na dysku: 60 GB SSD
  • System operacyjny: Windows 10 64-bit

Call of Duty: Black Ops 7 – zalecane wymagania sprzętowe

  • Procesor: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X
  • Pamięć RAM: 12 GB
  • Karta graficzna: 8 GB GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT
  • Wolne miejsce na dysku: 60 GB SSD
  • System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

