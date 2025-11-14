Premiera największego Call of Duty w historii ląduje w abonamentach Xbox. Już dziś subskrybenci zagrają za darmo

Od dziś abonenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass mogą uruchomić Call of Duty: Black Ops 7, najnowszą odsłonę bestsellerowego cyklu strzelanek Activision. Gra debiutuje równocześnie na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, a w Polsce wyceniono ją na 349 zł, co przy obecnym przeliczniku walutowym oznacza wyższą cenę niż w większości regionów według danych SteamDB.

Call of Duty: Black Ops 7 – najwi ększa odsłona serii

Akcja najnowszej części została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje pokrzyżować plany Raula Menendeza wykorzystującego tajną broń psychologiczną. Bazą operacji jest futurystyczne miasto Avalon, skąd wyruszamy na misje rozmieszczone na całym świecie.