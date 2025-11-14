Call of Duty: Black Ops 7 wprowadza niezwykle irytujące rozwiązanie. Kampanii nie da się nigdy zapauzować

Kampanii w Black Ops 7 nie można zapauzować. Oznacza to, że gracze muszą przechodzić misję, aż do jej zakończenia lub dotarcia do punktu kontrolnego.
To pierwszy raz w historii, kiedy kampanii w Call of Duty nie da się zatrzymać. Ścieżka fabularna wydanego właśnie Black Ops 7 wykorzystuje element “always-online”, co oznacza, że gra jest cały czas aktywna. Ma to poważne konsekwencje, ponieważ postęp rozgrywki może zostać przerwany w dowolnym momencie…
Nie zrobicie pauzy w kampanii Black Ops 7
Kampania Black Ops 7 wzbudziła już wiele dyskusji ze względu na swoją konstrukcję. Najbardziej kontrowersyjny jest fakt, że działa w trybie stałego połączenia z siecią. W poprzednich odsłonach naciśnięcie pauzy wstrzymywało akcję i na tym był koniec tematu. Teraz tak niestety jest. Gra wciąż trwa, podobnie jak w produkcjach FromSoftware, gdzie po otwarciu menu świat nadal pozostaje aktywny. Możemy więc zginąć, stracić postępy i wrócić do ostatniego punktu kontrolnego. Jest to szczególnie niekorzystne np. podczas gry na poziomie Veteran.
ModernWarzone udostępniło też klip z kampanii, w którym gracz próbuje obejrzeć scenkę przerywnikową i właśnie wtedy Black Ops 7 decyduje się wyświetlić Daily Update. To natychmiast przerywa rozgrywkę i wyrzuca użytkownika do głównego menu. Treyarch być może w przyszłości wprowadzi jakiś tryb offline, ale jest to mało prawdopodobne ze względu na pełną integrację online oraz dodatek Worlds Collide. Jak się domyślacie, gracze nie kryją frustracji wobec takiego rozwiązania, choć niektórzy studzą emocje, wszak po “przemęczeniu” w ten sposób kampanii pewni nikt do niej nie wróci i będzie skupiał się wyłącznie na rozgrywce online.
Akcja najnowszego Call of Duty: Black Ops 7 została osadzona w 2035 roku, a głównym bohaterem kampanii jest David Mason, który próbuje pokrzyżować plany Raula Menendeza wykorzystującego tajną broń psychologiczną. Bazą operacji jest futurystyczne miasto Avalon, skąd wyruszamy na misje rozmieszczone na całym świecie. Kampanię można ukończyć solo lub w kooperacji dla maksymalnie czterech osób, a jej przejście odblokowuje tryb endgame z zestawem specjalnych wyzwań. Oprócz tego twórcy z Treyarch i Raven Software przygotowali multiplayer z systemem omnimovement, moduł Zombies, a także Dead Ops Arcade 4, czyli dynamiczny bonusowy tryb inspirowany klasycznymi strzelankami z automatów.