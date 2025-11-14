Call of Duty: Black Ops 7 wprowadza niezwykle irytujące rozwiązanie. Kampanii nie da się nigdy zapauzować

Kampanii w Black Ops 7 nie można zapauzować. Oznacza to, że gracze muszą przechodzić misję, aż do jej zakończenia lub dotarcia do punktu kontrolnego.

To pierwszy raz w historii, kiedy kampanii w Call of Duty nie da się zatrzymać. Ścieżka fabularna wydanego właśnie Black Ops 7 wykorzystuje element “always-online”, co oznacza, że gra jest cały czas aktywna. Ma to poważne konsekwencje, ponieważ postęp rozgrywki może zostać przerwany w dowolnym momencie…

Nie zrobicie pauzy w kampanii Black Ops 7

Kampania Black Ops 7 wzbudziła już wiele dyskusji ze względu na swoją konstrukcję. Najbardziej kontrowersyjny jest fakt, że działa w trybie stałego połączenia z siecią. W poprzednich odsłonach naciśnięcie pauzy wstrzymywało akcję i na tym był koniec tematu. Teraz tak niestety jest. Gra wciąż trwa, podobnie jak w produkcjach FromSoftware, gdzie po otwarciu menu świat nadal pozostaje aktywny. Możemy więc zginąć, stracić postępy i wrócić do ostatniego punktu kontrolnego. Jest to szczególnie niekorzystne np. podczas gry na poziomie Veteran.