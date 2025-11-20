Call of Duty reaguje na krytykę. Endgame dostępne bez ukończenia kampanii

Call of Duty: Black Ops 7 nie miało łatwego startu. Kontrowersje wokół AI, słabe oceny kampanii oraz niższa niż u Battlefielda 6 aktywność graczy przyćmiły premierę. Tymczasem multiplayer – szczególnie nowy tryb Endgame – został przyjęty znacznie lepiej. Dotychczas był jednak zablokowany dla tych, którzy nie ukończyli kooperacyjnej kampanii.

Call of Duty : Black Ops 7 – Endgame odblokowane dla wszystkich

CharlieIntel poinformowało, że od piątku 21 listopada tryb Endgame będzie dostępny dla wszystkich graczy, niezależnie od postępów fabularnych. Decyzja zapadła niecały miesiąc po premierze i ma zwiększyć aktywność w najbardziej chwalonym elemencie gry. Osoby, które wcześniej ukończyły kampanię, otrzymają pakiet nagród: 3 żetony 2XP na godzinę, 2 żetony Weapon XP, 2 żetony Battle Pass XP oraz 3 Perkaholic GobbleGums.

