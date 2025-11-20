Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty reaguje na krytykę. Endgame dostępne bez ukończenia kampanii

Mikołaj Berlik
2025/11/20 14:30
Activision niespodziewanie odblokowuje Endgame, licząc na odbudowę aktywności w Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7 nie miało łatwego startu. Kontrowersje wokół AI, słabe oceny kampanii oraz niższa niż u Battlefielda 6 aktywność graczy przyćmiły premierę. Tymczasem multiplayer – szczególnie nowy tryb Endgame – został przyjęty znacznie lepiej. Dotychczas był jednak zablokowany dla tych, którzy nie ukończyli kooperacyjnej kampanii.

Call of Duty: Black Ops 7 – Endgame odblokowane dla wszystkich

CharlieIntel poinformowało, że od piątku 21 listopada tryb Endgame będzie dostępny dla wszystkich graczy, niezależnie od postępów fabularnych. Decyzja zapadła niecały miesiąc po premierze i ma zwiększyć aktywność w najbardziej chwalonym elemencie gry. Osoby, które wcześniej ukończyły kampanię, otrzymają pakiet nagród: 3 żetony 2XP na godzinę, 2 żetony Weapon XP, 2 żetony Battle Pass XP oraz 3 Perkaholic GobbleGums.

Endgame to odpowiedź serii na DMZ z Modern Warfare 2 – tryb rozgrywany w otwartym świecie Avalon, gdzie drużyny wykonują zadania, walczą z innymi ekipami i rywalizują o zasoby. Wielu graczy chwali go za dynamikę i swobodę, choć do tej pory mało osób miało do niego dostęp.

Udostępnienie Endgame wszystkim ma szansę poprawić aktywność w Call of Duty: Black Ops 7 i przyciągnąć tych, którzy nie chcieli przechodzić krytykowanej kampanii. Ruch jest jednak zaskakująco szybki – minęły zaledwie dwa tygodnie od premiery, co może sugerować, że Activision chce jak najszybciej zatrzymać odpływ graczy.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-7-endgame-available-campaign-2025/

