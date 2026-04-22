The Expanse: Osiris Reborn w rękach pierwszych graczy. Ruszyła zamknięta beta

W sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącego RPG akcji od Owlcat Games.

W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z The Expanse: Osiris Reborn. Dzisiaj natomiast – zgodnie z zapowiedziami – ruszyła zamknięta beta nowego RPG akcji od studia Owlcat Games. Deweloperzy zdecydowali przypomnieć graczom o wspomnianym fakcie i opublikowali świeży zwiastun swojej produkcji.

Dostępem do zamkniętej bety The Expanse: Osiris Reborn mogą cieszyć się wyłącznie gracze, którzy kupią Edycję Kolekcjonerską lub „Pakiet Millera” na oficjalnej stronie gry. W ręce użytkowników oddano natomiast pełną, drugą misję fabularną. Niestety beta nie zawiera obecnie kreatora postaci, dlatego deweloperzy przygotowali 4 gotowe presety postaci.