The Expanse: Osiris Reborn w rękach pierwszych graczy. Ruszyła zamknięta beta

Mikołaj Ciesielski
2026/04/22 17:20
W sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącego RPG akcji od Owlcat Games.

W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z The Expanse: Osiris Reborn. Dzisiaj natomiast – zgodnie z zapowiedziami – ruszyła zamknięta beta nowego RPG akcji od studia Owlcat Games. Deweloperzy zdecydowali przypomnieć graczom o wspomnianym fakcie i opublikowali świeży zwiastun swojej produkcji.

The Expanse: Osiris Reborn do sprawdzenia w ramach zamkniętej wersji beta

Dostępem do zamkniętej bety The Expanse: Osiris Reborn mogą cieszyć się wyłącznie gracze, którzy kupią Edycję Kolekcjonerską lub „Pakiet Millera” na oficjalnej stronie gry. W ręce użytkowników oddano natomiast pełną, drugą misję fabularną. Niestety beta nie zawiera obecnie kreatora postaci, dlatego deweloperzy przygotowali 4 gotowe presety postaci.

Rozgrywka w wersji beta potrwa od 1 do 2 godzin, w zależności od tego, ile czasu poświęcisz na rozmowy z różnymi postaciami i zwiedzanie okolicy. Po zakończeniu poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Dowiemy się dzięki niej, co Wam się podobało, a co nie, co pozwoli nam ulepszyć grę na podstawie Waszych opinii. Dlatego z całego serca prosimy, nie pomijajcie tej ankiety – napisali twórcy w komunikacie na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że The Expanse: Osiris Reborn powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2027 roku. Dokładna data premiery nowej produkcji studia Owlcat Games nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/the-expanse-osiris-reborn-closed-beta-now-available

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 19:23

To jest jeden z rzadkich tytułów gdzie faktycznie jestem zjarany, bo Expanse to moje trzecie ulubione uniwersum.




