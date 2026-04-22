The Expanse: Osiris Reborn w rękach pierwszych graczy. Ruszyła zamknięta beta

W sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącego RPG akcji od Owlcat Games.
W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z The Expanse: Osiris Reborn. Dzisiaj natomiast – zgodnie z zapowiedziami – ruszyła zamknięta beta nowego RPG akcji od studia Owlcat Games. Deweloperzy zdecydowali przypomnieć graczom o wspomnianym fakcie i opublikowali świeży zwiastun swojej produkcji.
The Expanse: Osiris Reborn do sprawdzenia w ramach zamkniętej wersji beta
Dostępem do zamkniętej bety The Expanse: Osiris Reborn mogą cieszyć się wyłącznie gracze, którzy kupią Edycję Kolekcjonerską lub „Pakiet Millera” na oficjalnej stronie gry. W ręce użytkowników oddano natomiast pełną, drugą misję fabularną. Niestety beta nie zawiera obecnie kreatora postaci, dlatego deweloperzy przygotowali 4 gotowe presety postaci.
Rozgrywka w wersji beta potrwa od 1 do 2 godzin, w zależności od tego, ile czasu poświęcisz na rozmowy z różnymi postaciami i zwiedzanie okolicy. Po zakończeniu poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Dowiemy się dzięki niej, co Wam się podobało, a co nie, co pozwoli nam ulepszyć grę na podstawie Waszych opinii. Dlatego z całego serca prosimy, nie pomijajcie tej ankiety – napisali twórcy w komunikacie na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że The Expanse: Osiris Reborn powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2027 roku. Dokładna data premiery nowej produkcji studia Owlcat Games nie jest jednak obecnie znana.