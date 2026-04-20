Nadchodzi niezwykła adaptacja kultowego science fiction. Film otrzymał pierwszy teaser i nowe zdjęcia

Wygląda to obiecująco. Fani tej serii mogą odetchnąć z ulgą i szykować się na wielkie widowisko.

Po kilku latach ciszy Duncan Jones ponownie kieruje się w stronę science fiction, prezentując swój najnowszy projekt. Reżyser znany z filmów Moon oraz Warcraft: Początek pracuje nad animowaną adaptacją kultowego komiksu 2000 AD, która od samego początku rozwijana jest w nietypowy sposób. Produkcja zatytułowana Rogue Trooper powstaje od lat, a twórcy wciąż dopracowują jej finalny kształt. Rogue Trooper – pierwszy teaser i nowe zdjęcia z oczekiwanego filmu science fiction od twórcy Moon i Warcraft: Początek Choć oficjalnie zakończenie prac ogłoszono już pod koniec 2023 roku, a w ubiegłym roku otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia, to projekt wciąż znajduje się w fazie postprodukcji. Wynika to przede wszystkim z eksperymentalnego podejścia do animacji komputerowej, które wymaga znacznie więcej czasu niż standardowe filmy.

Wiele osób mówiło, że pewnie porzuciliśmy ten projekt, ale tak nie jest. Po prostu opracowanie nowego sposobu tworzenia filmu CGI zajmuje sporo czasu – przyznał Jones. Nowy film Jonesa to jednocześnie powrót do jego bardziej kameralnych, autorskich korzeni, mimo że wizualnie projekt prezentuje się niezwykle efektownie i kolorowo. Inspiracją dla historii jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych komiksów brytyjskich, często określany jako odpowiednik amerykańskich gigantów pokroju Marvela czy DC. Fabuła opiera się na futurystycznej koncepcji przenoszenia świadomości i umiejętności żołnierzy do mikrochipów, które mogą być instalowane w nowych ciałach lub przedmiotach. W efekcie główny bohater trafia za linię wroga w towarzystwie nietypowego oddziału, w którym jego kompanami są między innymi broń, plecak oraz hełm, każdy posiadający własną osobowość. Jones podkreśla, że choć historia opowiada o wojnie, jej podejście do konfliktu jest znacznie bardziej klasyczne i oderwane od współczesnych realiów: To znacznie bardziej staroświecka wizja wojny niż to, co obserwujemy obecnie w rzeczywistości.

Reżyser nie ukrywa, że wybór akurat tej historii był dla niego bardzo osobisty, a inspiracje sięgają jeszcze czasów szkolnych: Twórcy mają do dyspozycji ogromną galerię postaci i wiele z nich chętnie bym kiedyś przeniósł na ekran. Jednak Rogue zawsze wydawał mi się najbardziej pociągający. To zabawne, bo w szkole byłem wielkim fanem Państwa Platona i podziału duszy na rozum, emocje i pożądanie. Zawsze patrzyłem na Rogue Troopera przez pryzmat tego podziału, widząc go w postaciach Bagmana, Gunnara i Helma. Kiedy zaczęliśmy pracę nad filmem, w końcu mogłem zapytać twórców, czy mieli to na myśli. Oczywiście nie mieli. W ogóle! Ale dla mnie to miało znaczenie. Chociaż Rogue Trooper nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, to na osłodę oczekiwania otrzymaliśmy pierwsze teaser nadchodzącego zwiastuna. Do sieci trafiły również nowe zdjęcia z produkcji. Wszystkie te materiały znajdziecie poniżej.

