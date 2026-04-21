MotoGP 26 na nowym zwiastunie. Twórcy omawiają najważniejsze zmiany

Do sieci trafił nowy zwiastun gry MotoGP 26 omawiający najważniejsze zmiany.

Studio Milestone wraz z MotoGP Sports Entertainment Group opublikowali nowy materiał typu “Deep Dive”, w którym szczegółowo przedstawiają najważniejsze nowości zmierzające do gry MotoGP 26, czyli kolejnej odsłony oficjalnej serii gier poświęconych motocyklowym mistrzostwom świata. Nadchodząca produkcja zaoferuje kompletną zawartość sezonu 2026, obejmującą 38 zespołów oraz ponad 70 zawodników. W grze pojawią się również debiutanci, tacy jak Toprak Razgatlıoglu i Diogo Moreira, a jednym z ważniejszych elementów będzie długo wyczekiwany powrót Grand Prix Brazylii. Zachęcamy do przeczytania naszych wrażeń z wersji preview. MotoGP na ostatniej prostej przed premierą Jedną z największych nowości będzie Dynamic Rider Ratings, czyli system dynamicznych ocen zawodników. To rozwiązanie przenosi rzeczywiste wyniki zawodników z torów bezpośrednio do gry, wpływając na formę poszczególnych kierowców. Po raz pierwszy gracze będą mogli przeanalizować mocne i słabe strony każdego zawodnika dzięki ogólnej ocenie opartej na czterech kluczowych statystykach, takich jak atak czasowy, tempo wyścigowe, bezpośrednie pojedynki oraz niezawodność. Oceny będą stale aktualizowane na podstawie wydarzeń z prawdziwego sezonu, co ma zapewnić jeszcze większy realizm oraz autentyczne odwzorowanie stawki na torze.

Twórcy znacząco przebudowali również model jazdy. W MotoGP 26 centralnym elementem rozgrywki stanie się zarządzanie masą ciała zawodnika, co ma przełożyć się na precyzyjniejsze pokonywanie zakrętów, płynniejsze hamowanie, lepszą kontrolę motocykla i bardziej naturalne reakcje maszyny. Zmianom towarzyszą także nowe animacje zawodników, które mają wzmocnić poczucie połączenia pomiędzy graczem, a motocyklem. Podobnie jak w poprzednich częściach, dostępne będą dwa style rozgrywki jakimi są Arcade Experience dla mniej doświadczonych graczy oraz Pro Experience dla fanów symulacyjnego modelu jazdy.

Rozszerzony tryb kariery Znacznie rozbudowano również tryb kariery, którego centrum stanie się nowy, trójwymiarowy padok. To właśnie tam gracze będą mogli zarządzać swoim rozwojem dzięki dwóm nowym systemom. Każdy weekend wyścigowy rozpocznie się od spotkania z mediami. Odpowiedzi udzielane dziennikarzom wpłyną na relacje z rywalami, zespołem, producentami, inżynierami. Do dyspozycji gracza będzie także osobisty menedżer, który pomoże w negocjacjach kontraktowych, planowaniu kariery, zmianie zespołów i podejmowaniu decyzji transferowych. Po raz pierwszy gracze będą mogli również wcielić się w prawdziwego zawodnika MotoGP i przepisać jego historię na własnych zasadach, od startu w Moto3, aż po walkę o tytuł mistrza świata w klasie królewskiej.

Tryb Race Off zostanie poszerzony o nową lokalizację jaką jest Canterbury Park w Wielkiej Brytanii. Do gry trafią także nowe zawody Production Bikes, w których zawodnicy różnych klas będą trenować na motocyklach drogowych o pojemności 1000 cm3. Nowością będą również pakiety kart kolekcjonerskich, nagradzające postępy w karierze oraz innych trybach gry. Gracze odblokują ponad 100 kart o różnych poziomach rzadkości przedstawiających zawodników, tory oraz unikalne ilustracje autorstwa japońskiej artystki Ranki Fujiwary. W trybie online pojawią się cross-play, ulepszony matchmaking i pełne pola startowe do 22 graczy. Dla fanów lokalnej rywalizacji przygotowano także tryb podzielonego ekranu. MotoGP 26 zadebiutuje 29 kwietnia 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz Nintendo Switch. Warto jednak pamiętać, że na konsolach Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2 nie będzie dostępnej rozgrywki międzyplatformowej, a online jednocześnie na torze pojawi się maksymalnie 12 zawodników.