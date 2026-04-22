Evil Dead Burn z pierwszym zwiastunem. Martwe zło powróci już tego lata

Materiał ujawnił pełną datę premiery.

Seria Martwe zło szykuje się na kolejny rozdział, w tej kultowej serii hororów. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź Evil Dead Burn, prezentująca fragment brutalnego starcia z przeciwnikami oraz zupełnie nowe miejsce akcji. Produkcja w reżyserii Sébastiena Vaniceka będzie szóstą odsłoną kultowego cyklu i jednocześnie jedną z najbardziej bezkompromisowych. Film zadebiutuje już 10 lipca bieżącego roku. Evil Dead Burn – pierwszy zwiastun ujawnia oficjalną datę premiery nadchodzącego horroru Dotychczas seria kojarzyła się przede wszystkim z odosobnionymi chatkami w lesie, a ostatnio także z miejskim apartamentowcem znanym z filmu Martwe zło: Przebudzenie. Tym razem twórcy stawiają na klasyczny wolno stojący dom rodzinny, co stanowi pierwsze takie rozwiązanie w historii marki.

Zapowiedzi towarzyszy oficjalny opis fabuły, który rzuca więcej światła na historię głównej bohaterki, Alice, granej przez Souheila Yacoub: Evil Dead Burn uwalnia najbardziej brutalną i przerażającą odsłonę serii, wprowadzając na wielkie ekrany zupełnie nowy rozdział pełen rzezi i demonicznego chaosu. Po stracie męża kobieta szuka ukojenia u swoich teściów w ich odizolowanym domu rodzinnym. Gdy jeden po drugim zaczynają przemieniać się w Deaditów, spotkanie zamienia się w rodzinny zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa, że przysięgi, które złożyła za życia, trwają nawet po śmierci.

W udostępnionych fragmentach Alice znajduje się w zagrożeniu. Bohaterka odzyskuje przytomność po urazie i próbuje wydostać się z miejsca opanowanego przez demony. Całość utrzymana jest w znacznie mroczniejszym tonie niż pierwsze części serii, rezygnując z charakterystycznego czarnego humoru na rzecz surowego, brutalnego horroru, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniczce. W obsadzie znaleźli się takżeL Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Tandi Wright, Erroll Shand, Keanu Karim, Victory Ndukwe oraz George Pullar. Dla Vaniceka jest to kolejna produkcja po dobrze przyjętym horrorze Robactwo z 2023 roku. Evil Dead Burn nie będzie jedynym filmem rozwijającym uniwersum. Na 7 kwietnia 2028 roku zaplanowano premierę Evil Dead Wrath, za którą odpowiada Francis Galluppi. W obsadzie tej produkcji znaleźli się: Charlotte Hope, Zach Gilford, Josh Helman oraz Jessica McNamee.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.