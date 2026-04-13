Były twórca Perfect Dark pracuje przy StarCrafcie? Tajemniczy projekt Blizzardu nabiera kształtów

StarCraft może wrócić jako shooter. Nowy ruch w Blizzardzie podsyca plotki.

Od dłuższego czasu mówi się o powrocie StarCrafta – ale nie w formie klasycznej strategii, a strzelanki FPP. Do tej pory były to jednak głównie luźne doniesienia i spekulacje. Teraz jednak pojawiają się kolejne sygnały, które sugerują, że projekt faktycznie może nabierać realnych kształtów. StarCraft od twórców Perfect Dark Według najnowszych informacji do Blizzard Entertainment dołączył Drew Murray – weteran branży i były reżyser rebootu Perfect Dark. Rebootu, który przypomnijmy, został anulowany. Co istotne, wszystko wskazuje na to, że pracuje on przy niezapowiedzianym shooterze osadzonym w uniwersum StarCraft.

Doniesienia pochodzą od Jez Corden, który w jednym z odcinków podcastu The Xbox Two zdradził, że Murray zasilił zespół odpowiedzialny za projekt. Dziennikarz zaznaczył jednak, że nie ma pełnego potwierdzenia, czy chodzi bezpośrednio o StarCrafta – choć zbieżność informacji i wcześniejsze przecieki mocno to sugerują.

Sam transfer znajduje potwierdzenie w profilu LinkedIn dewelopera. Od stycznia 2026 roku Murray pełni funkcję Associate Design Director w Blizzardzie. Wcześniej przez ponad dekadę związany był z Insomniac Games, gdzie pracował m.in. przy Marvel’s Spider-Man 2, a także odpowiadał za Sunset Overdrive. Ma więc doświadczenie zarówno w projektach AAA, jak i dynamicznych grach akcji. O tym, że Starcraft wróci, ale w formie FPS, spekuluje się już od jakiegoś czasu. Już wcześniej Jason Schreier informował, że Blizzard rozwija shooter w świecie StarCrafta, a za projekt ma odpowiadać Dan Hay – były producent serii Far Cry. Według jego źródeł gra miała wyjść poza wczesną fazę koncepcyjną. Warto przy tym pamiętać, że Blizzard próbował już kilkukrotnie podejść do tematu strzelanki w tym uniwersum. Bezskutecznie. Na razie wszystko wskazuje więc na to, że StarCraft faktycznie może wrócić – ale w zupełnie innej formie niż dotychczas. Jeśli plotki się potwierdzą, kultowa marka po latach może doczekać się swojego pierwszego dużego FPS-a, który spróbuje na nowo zdefiniować to uniwersum.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










