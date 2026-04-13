Były twórca Perfect Dark pracuje przy StarCrafcie? Tajemniczy projekt Blizzardu nabiera kształtów

Jakub Piwoński
2026/04/13 09:30
StarCraft może wrócić jako shooter. Nowy ruch w Blizzardzie podsyca plotki.

Od dłuższego czasu mówi się o powrocie StarCrafta – ale nie w formie klasycznej strategii, a strzelanki FPP. Do tej pory były to jednak głównie luźne doniesienia i spekulacje. Teraz jednak pojawiają się kolejne sygnały, które sugerują, że projekt faktycznie może nabierać realnych kształtów.

Perfect Dark
Perfect Dark

StarCraft od twórców Perfect Dark

Według najnowszych informacji do Blizzard Entertainment dołączył Drew Murray – weteran branży i były reżyser rebootu Perfect Dark. Rebootu, który przypomnijmy, został anulowany. Co istotne, wszystko wskazuje na to, że pracuje on przy niezapowiedzianym shooterze osadzonym w uniwersum StarCraft.

Doniesienia pochodzą od Jez Corden, który w jednym z odcinków podcastu The Xbox Two zdradził, że Murray zasilił zespół odpowiedzialny za projekt. Dziennikarz zaznaczył jednak, że nie ma pełnego potwierdzenia, czy chodzi bezpośrednio o StarCrafta – choć zbieżność informacji i wcześniejsze przecieki mocno to sugerują.

Sam transfer znajduje potwierdzenie w profilu LinkedIn dewelopera. Od stycznia 2026 roku Murray pełni funkcję Associate Design Director w Blizzardzie. Wcześniej przez ponad dekadę związany był z Insomniac Games, gdzie pracował m.in. przy Marvel’s Spider-Man 2, a także odpowiadał za Sunset Overdrive. Ma więc doświadczenie zarówno w projektach AAA, jak i dynamicznych grach akcji.

O tym, że Starcraft wróci, ale w formie FPS, spekuluje się już od jakiegoś czasu. Już wcześniej Jason Schreier informował, że Blizzard rozwija shooter w świecie StarCrafta, a za projekt ma odpowiadać Dan Hay – były producent serii Far Cry. Według jego źródeł gra miała wyjść poza wczesną fazę koncepcyjną. Warto przy tym pamiętać, że Blizzard próbował już kilkukrotnie podejść do tematu strzelanki w tym uniwersum. Bezskutecznie.

Na razie wszystko wskazuje więc na to, że StarCraft faktycznie może wrócić – ale w zupełnie innej formie niż dotychczas. Jeśli plotki się potwierdzą, kultowa marka po latach może doczekać się swojego pierwszego dużego FPS-a, który spróbuje na nowo zdefiniować to uniwersum.

Źródło:https://gamerant.com/starcraft-shooter-game/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112