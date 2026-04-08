Zobaczyliśmy pierwsze 12 minut dodatku do Diablo 4: Lord of Hatred. Zobaczyliśmy Skovos i nowe klasy

Do premiery drugiego dużego rozszerzenia Diablo 4, zatytułowanego Lord of Hatred, zostało niewiele czasu. Dzięki ekskluzywnemu materiałowi od serwisu IGN, gracze mogą już teraz zobaczyć otwarcie nowej przygody, która zabierze nas na wyspy Skovos – ojczyznę Amazonek.

Diablo 4: Lord of Hatred – infiltracja kultu i powrót Mefista

Początek dodatku rzuca gracza oraz Loratha Naha w sam środek intrygi uknutej przez Pana Nienawiści. Mefista przybiera jedną ze swoich wielu form, by manipulować grupą fanatycznych kultystów. Choć dla nich potrafi być czarujący, bohater gracza szybko odkrywa jego prawdziwe intencje. W prologu widzimy wiele dynamicznej walki na pokładzie okrętu zmierzającego ku Skovos. Finałem tej sekwencji jest starcie z pierwszym bossem – potężnym monstrum stworzonym z ciała jednego z akolitów kultu.