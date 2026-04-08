Zobaczyliśmy pierwsze 12 minut dodatku do Diablo 4: Lord of Hatred. Zobaczyliśmy Skovos i nowe klasy

Do premiery drugiego dużego rozszerzenia Diablo 4, zatytułowanego Lord of Hatred, zostało niewiele czasu. Dzięki ekskluzywnemu materiałowi od serwisu IGN, gracze mogą już teraz zobaczyć otwarcie nowej przygody, która zabierze nas na wyspy Skovos – ojczyznę Amazonek.
Diablo 4: Lord of Hatred – infiltracja kultu i powrót Mefista
Początek dodatku rzuca gracza oraz Loratha Naha w sam środek intrygi uknutej przez Pana Nienawiści. Mefista przybiera jedną ze swoich wielu form, by manipulować grupą fanatycznych kultystów. Choć dla nich potrafi być czarujący, bohater gracza szybko odkrywa jego prawdziwe intencje. W prologu widzimy wiele dynamicznej walki na pokładzie okrętu zmierzającego ku Skovos. Finałem tej sekwencji jest starcie z pierwszym bossem – potężnym monstrum stworzonym z ciała jednego z akolitów kultu.
Rozszerzenie wprowadza fundamentalne zmiany w rozgrywce, na które fani serii czekali od premiery podstawowej wersji Diablo 4. Do sanktuarium dołączają Warlock (Czarnoksiężnik) oraz wyczekiwany Paladyn. Obie klasy oferują unikalne drzewka umiejętności i nowe mechaniki walki (np. system świętej tarczy u Paladyna). Deweloperzy gruntownie przebudowali system zdobywania poziomów, aby uczynić rozwój postaci płynniejszym i bardziej satysfakcjonującym w fazie end-game. Do tego mamy oczywiście nowy region – Archipelag Skovos to zupełnie nowa kraina o tropikalnym i antycznym charakterze, pełna unikalnych przeciwników i lochów.
Zobacz pierwsze kilkanaście minut rozgrywki – w roli paladyna, zakończone walką z bossem – z „Diablo 4: Lord of Hatred"
GramTV przedstawia:
Diablo 4: Lord of Hatred zadebiutuje 28 kwietnia. Nowa zawartość będzie dostępna na Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz oczywiście PC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!