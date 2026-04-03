The Occultist na premierowym zwiastunie. Czas zbadać tajemnicę wyspy Godstone

Zapowiedź The Occultist miała miejsce w sierpniu 2024 roku. Wówczas informowano, że wspomniany tytuł trafi w ręce graczy w 2025 roku, ale deweloperzy ze studia Daloar zdecydowali się opóźnić premierę i dać sobie więcej czasu na dopracowanie swojej gry. Na szczęście wszystko poszło po myśli twórców oraz wydawcy, a opublikowany zwiastun premierowy przypomina o nadchodzącym debiucie produkcji, która pozwoli wcielić się w badacza zjawisk paranormalnych.

Daloar i Daedelic Entertainment prezentują premierowy zwiastun The Occultist

Zgodnie z przekazanymi informacjami premierowy zwiastun The Occultist „oddaje istotę” gry. W najnowszym materiale promocyjnym deweloperzy ze studia Daloar skupiają się więc na pokazaniu psychologicznego napięcia, ciężaru wspomnień protagonisty, a także przytłaczającej atmosfery wyspy Godstone. Twórcy przypominają również, że głosu głównemu bohaterowi użyczył Doug Cockle.