The Occultist na premierowym zwiastunie. Czas zbadać tajemnicę wyspy Godstone

Mikołaj Ciesielski
2026/04/03 11:15
Premiera już w przyszłym tygodniu.

Zapowiedź The Occultist miała miejsce w sierpniu 2024 roku. Wówczas informowano, że wspomniany tytuł trafi w ręce graczy w 2025 roku, ale deweloperzy ze studia Daloar zdecydowali się opóźnić premierę i dać sobie więcej czasu na dopracowanie swojej gry. Na szczęście wszystko poszło po myśli twórców oraz wydawcy, a opublikowany zwiastun premierowy przypomina o nadchodzącym debiucie produkcji, która pozwoli wcielić się w badacza zjawisk paranormalnych.

The Occultist
The Occultist

Daloar i Daedelic Entertainment prezentują premierowy zwiastun The Occultist

Zgodnie z przekazanymi informacjami premierowy zwiastun The Occultist „oddaje istotę” gry. W najnowszym materiale promocyjnym deweloperzy ze studia Daloar skupiają się więc na pokazaniu psychologicznego napięcia, ciężaru wspomnień protagonisty, a także przytłaczającej atmosfery wyspy Godstone. Twórcy przypominają również, że głosu głównemu bohaterowi użyczył Doug Cockle.

Badacz zjawisk paranormalnych, Alan Rebels, udaje się na tajemniczą wyspę Godstone, aby zbadać przyczynę nagłego zniknięcia swojego ojca. Choć w ciągu lat wielokrotnie wspominał on o wyspie, Alan wie tylko, że ojciec urodził się tam i spędził wczesne lata swojego życia. Alan nie podróżuje jednak w pojedynkę. Ma przy sobie mistyczne wahadło – przedmiot nieznanego pochodzenia, który towarzyszył mu we wszystkich wcześniejszych śledztwach nad zjawiskami paranormalnymi – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że premiera The Occultist odbędzie się już 8 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również dodać, że produkcja studia Daloar dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/N98qaesUZkw

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112