Gracze Xbox Game Pass chwalą ten 25-letni FPS science fiction. „To prawdziwe arcydzieło”

Halo: Combat Evolved ma już 25 lat, ale wciąż zbiera świetne opinie od graczy. Produkcja Bungie, wydana pierwotnie w 2001 roku przez Microsoft, do dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych strzelanek w historii. Tytuł przeżywa obecnie drugą młodość za sprawą Xbox Game Pass, gdzie dostępny jest w ramach pakietu Halo: The Master Chief Collection. Dzięki temu zarówno starsi, jak i nowi gracze mogą łatwo sprawdzić, dlaczego gra cieszy się taką renomą.

Halo: Combat Evolved – gracze zachwycają się grą po 25 latach

Na forach i w mediach społecznościowych nie brakuje entuzjastycznych opinii. Jeden z popularnych wpisów na Reddit określa grę wprost jako „arcydzieło”, podkreślając, że „trzyma się lepiej niż większość nowych produkcji”. W komentarzach wielu graczy zgadza się z tym stwierdzeniem, wskazując, że nawet dziś tytuł robi ogromne wrażenie.