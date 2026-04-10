Nowy Borderlands zadebiutował niespodziewanie i z przytupem. Czy utrze nosa Borderlands 4?

Zaskakująca premiera i sporo zawartości na start. Gracze są zaskoczeni.

Borderlands Mobile pojawiło się niemal znikąd, ale szybko zrobiło spore zamieszanie wśród fanów serii. Spin-off na urządzenia mobilne nie tylko przyciągnął uwagę, ale też… może zawstydzać Borderlands 4. Niestety, jak na razie, gra ma ograniczoną dystrybucję, ale wiemy już co nieco o jej zawartości. Zaskakujący debiut Borderlands Mobile Jak zwraca uwagę GameRant.com, choć produkcja korzysta z typowych mobilnych rozwiązań, jak uproszczone sterowanie czy systemy zbierania zasobów, już na pierwszy rzut oka czuć tu „prawdziwego” Borderlandsa. Charakterystyczna oprawa graficzna, dynamiczna strzelanina i absurdalny humor znany z Pandory są obecne od pierwszych minut.

Największe zaskoczenie? Ilość zawartości dostępnej na start. W Borderlands Mobile znalazła się nie tylko kampania fabularna, ale też cały zestaw trybów pobocznych – od Tower of Terror, przez rajdy i Faction Wars, aż po zlecenia, Circles of Slaughter i Psycholands. To właśnie ta różnorodność sprawia, że gra już na początku oferuje coś dla każdego typu gracza. To jednak nie wszystko. Gra wystartowała także z bossem rajdowym, co w przypadku serii Borderlands wcale nie jest oczywiste. Dla porównania – Borderlands 3 doczekało się takiej zawartości dopiero po premierze, a Borderlands 4 wciąż ma w tej kwestii spore braki. I tu pojawia się problem dla najnowszej odsłony serii. Po kilku miesiącach od premiery wielu graczy narzeka, że Borderlands 4 oferuje zbyt mało treści endgame’owej. Tymczasem mobilna odsłona zdaje się lepiej rozumieć potrzeby fanów. Krótsze, powtarzalne aktywności, rotujące tryby i szybki dostęp do wyzwań sprawiają, że gra zachęca do regularnego powrotu. Do tego dochodzi battle pass i system progresji, które dobrze wpisują się w model live-service.

GramTV przedstawia:

Oczywiście, na pełną ocenę przyjdzie jeszcze czas. Część zawartości oznaczona jest jako „wkrótce", więc nie wszystko musi być dostępne od razu. Mimo to pierwsze wrażenia są zaskakująco pozytywne. Na koniec warto jednak ostudzić emocje – Borderlands Mobile nie jest jeszcze oficjalnie dostępne w Polsce. Produkcja najpewniej wystartowała w ramach ograniczonego wdrożenia i trafiła tylko do wybranych regionów. Jeśli więc nie możecie znaleźć jej w App Store, to nie błąd – po prostu na pełną premierę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










