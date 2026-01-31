Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy MindsEye biorą wszystko w swoje ręce. Studio stawia na niezależność

Patrycja Pietrowska
2026/01/31 11:00
0
0

Studio chce przejąć pełną kontrolę nad wydawaniem gry i skupić się na jej dalszym rozwoju.

Jak informuje Insider Gaming, twórcy MindsEye, studio Build a Rocket Boy, przygotowują się do ogłoszenia zakończenia współpracy wydawniczej z IO Interactive. Informacje pochodzą ze źródeł zbliżonych do sprawy i wskazują, że decyzja została podjęta przez samych deweloperów, którzy zamierzają przejąć obowiązki wydawcy we własnym zakresie.

MindsEye
MindsEye

Build a Rocket Boy kończy współpracę z IO Interactive. MindsEye zmierza w nowym kierunku

Głównym powodem zmiany ma być chęć uzyskania większej niezależności oraz realnego wpływu na przyszłość projektu. Wewnętrzne wydawanie gry ma pozwolić na sprawniejsze podejmowanie decyzji, uproszczenie komunikacji oraz większą kontrolę nad doświadczeniem graczy.

Konsekwencją rozstania ma być również rezygnacja z zapowiedzianego wcześniej crossovera MindsEye z serią Hitman. Projekt ogłoszono podczas Summer Game Fest w 2025 roku, jednak według najnowszych ustaleń nie zostanie on zrealizowany. Zamiast tego Build a Rocket Boy planuje skoncentrować się na poprawkach technicznych oraz nowych treściach, które mają stopniowo rozbudowywać grę.

GramTV przedstawia:

Premiera MindsEye odbyła się 10 czerwca 2025 roku i spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. Jedynie niewielki odsetek recenzentów polecał produkcję, a opinie użytkowników na Steamie były w większości negatywne lub mieszane. Jeszcze przed debiutem współdyrektor generalny studia, Mark Gerhard, sugerował podczas sesji pytań i odpowiedzi na Discordzie, że niekorzystne reakcje mogą być efektem opłaconej kampanii prowadzonej przez zewnętrzny podmiot, mającej zaszkodzić zarówno grze, jak i zespołowi.

Przypomnijmy, że MindsEye jest dostępne na PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/build-a-rocket-boy-io-interactive/

News
plotka
IO Interactive
MindsEye
Build A Rocket Boy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

