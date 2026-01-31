Twórcy MindsEye biorą wszystko w swoje ręce. Studio stawia na niezależność

Studio chce przejąć pełną kontrolę nad wydawaniem gry i skupić się na jej dalszym rozwoju.

Jak informuje Insider Gaming, twórcy MindsEye, studio Build a Rocket Boy, przygotowują się do ogłoszenia zakończenia współpracy wydawniczej z IO Interactive. Informacje pochodzą ze źródeł zbliżonych do sprawy i wskazują, że decyzja została podjęta przez samych deweloperów, którzy zamierzają przejąć obowiązki wydawcy we własnym zakresie.

Build a Rocket Boy kończy współpracę z IO Interactive. MindsEye zmierza w nowym kierunku

Głównym powodem zmiany ma być chęć uzyskania większej niezależności oraz realnego wpływu na przyszłość projektu. Wewnętrzne wydawanie gry ma pozwolić na sprawniejsze podejmowanie decyzji, uproszczenie komunikacji oraz większą kontrolę nad doświadczeniem graczy.