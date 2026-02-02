Zaloguj się lub Zarejestruj

Szalony speedrun GTA: San Andreas. Gra ukończona w niecałe 54 minuty dzięki nowemu odkryciu

2026/02/02 11:00
Gracz pochwalił się swoim przejściem gry w rekordowo krótkim czasie.

Po prawie dwudziestu jeden latach, jakie minęły od premiery Grand Theft Auto: San Andreas społeczność speedrunnerów znów udowodniła, że nawet doskonale znana gra potrafi zaskoczyć swoimi tajemnicami. W oryginalnej pecetowej wersji odkryto nowy, niezwykle skomplikowany skip, który pozwala ukończyć całą grę w czasie zdecydowanie krótszym niż godzina. To odkrycie już teraz wywołało spore poruszenie wśród fanów i pozwoliło ustanowić nowy rekord speedrunu.

GTA: San Andreas z nowym rekordem przejścia. Speedrun zajął niecałe 54 minuty

San Andreas od lat jest jednym z najczęściej analizowanych tytułów w historii speedrunningu. Przez lata gracze odkryli setki mniejszych i większych błędów, które pozwalały skracać kolejne etapy rozgrywki. Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej ekstremalnym. Nowy skip opiera się na technice znanej jako Arbitrary Jump in Script, czyli możliwości wymuszenia w skrypcie gry skoku do zupełnie innego fragmentu kodu, w tym do samego zakończenia fabuły.

Wyjaśnienie całego tego skipa brzmi jak sen gorączkowy, bo opiera się na wykonaniu ekstremalnie precyzyjnej i nielogicznie brzmiącej sekwencji działań – wytłumaczono w poście na Reddicie.

Wcześniej podobne triki związane z AJS odkryto w odświeżonych wersjach gry, co doprowadziło do podziału kategorii „any procent” na osobne rekordy z użyciem tego błędu i bez niego. Teraz po raz pierwszy tak potężny exploit został odkryty w oryginalnym porcie na PC, który przez lata uznawany był za znacznie lepiej poznany.

Nowy skip w oryginalnej wersji PC obejmuje między innymi wygranie dziesięciu tysięcy dolarów na zakładach wyścigów konnych, duplikowanie głównego skryptu gry oraz celowe topienie motocykla w jeziorze osiem razy z rzędu.

GramTV przedstawia:

Lista wymaganych czynności jest na tyle absurdalna, że w pewnym momencie gra dosłownie się rozpada, a świat zamienia się w czarną pustkę. Dopiero wtedy możliwe staje się wymuszenie skoku skryptu prosto do finału historii.

Efekt jest spektakularny. Najnowszy rekord w kategorii „any procent” dla oryginalnego San Andreas wynosi obecnie 53 minuty i 46 sekund. Wynik ten ustanowił speedrunner creezyful i już teraz wielu graczy jest przekonanych, że to dopiero początek dalszych rekordów.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/after-21-years-gta-san-andreas-speedrunners-discover-a-wild-31-step-skip-that-lets-you-beat-the-original-pc-port-in-under-an-hour/

