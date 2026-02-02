Szalony speedrun GTA: San Andreas. Gra ukończona w niecałe 54 minuty dzięki nowemu odkryciu

Po prawie dwudziestu jeden latach, jakie minęły od premiery Grand Theft Auto: San Andreas społeczność speedrunnerów znów udowodniła, że nawet doskonale znana gra potrafi zaskoczyć swoimi tajemnicami. W oryginalnej pecetowej wersji odkryto nowy, niezwykle skomplikowany skip, który pozwala ukończyć całą grę w czasie zdecydowanie krótszym niż godzina. To odkrycie już teraz wywołało spore poruszenie wśród fanów i pozwoliło ustanowić nowy rekord speedrunu.

GTA: San Andreas z nowym rekordem przejścia. Speedrun zajął niecałe 54 minuty

San Andreas od lat jest jednym z najczęściej analizowanych tytułów w historii speedrunningu. Przez lata gracze odkryli setki mniejszych i większych błędów, które pozwalały skracać kolejne etapy rozgrywki. Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej ekstremalnym. Nowy skip opiera się na technice znanej jako Arbitrary Jump in Script, czyli możliwości wymuszenia w skrypcie gry skoku do zupełnie innego fragmentu kodu, w tym do samego zakończenia fabuły.